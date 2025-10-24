Diskvalifikacija ga ni ustavila: Domen Prevc potrjuje odlično formo

V svetovnem pokalu je Domen Prevc slast zmage prvič okusil že pri rosnih 17 letih, na svoj prvi naslov »poletnega« državnega prvaka v smučarskih skokih pa je moral čakati vse do minulega torka. Od njegovega podviga v Ruki novembra 2016 do zmage v Kranju je torej minilo skoraj devet let.

»Glede na formo sem pričakoval stopničke, nisem pa računal na to, da bom premagal tudi Anžeta Laniška. Meni se je tokrat vse skupaj nekoliko bolje pokrilo, čeprav moja nastopa tudi nista bila popolna. V obeh je bilo še kar nekaj rezerve, imel sem določene težave tudi v zraku,« je pojasnil novopečeni državni prvak, ki je v zračni bitki za zlato lovoriko za 10,4 točke preskočil drugouvrščenega Laniška.

Skupaj z Niko Prevc sta na 110-metrski napravi pod Šmarjetno goro dosegla nov mejnik, saj sta postala prvi brat in sestra, ki sta se isti dan veselila naslova najboljše(ga) v Sloveniji. »Lepo je, da je zmagala tudi Nika. A jaz je nočem obremenjevati s kakšnimi pričakovanji. Na koncu koncev ima že sama do sebe dovolj velika. Najpomembneje je, da uživa,« je poudaril svetovni rekorder, zadovoljen, ker mu noge že v tem obdobju tako dobro delujejo. Nad tem niti ni presenečen.

»Ko sem prišel nad hrbtišče, sem takoj vedel, da bo šlo daleč.«

»Učil sem se kar nekaj let, pri svojih 26 letih pa je bil že skrajni čas, da sem ugotovil, kakšen je recept, da pridem že v poletje dobro pripravljen. Na zmago na DP gledam kot na potrditev dobrega dela, na takšen način moram delati tudi naprej,« je dodal.

V Klingenthalu kar 152 metrov

Da je dobro pripravljen, je potrdil tudi na prireditvi za celinski pokal v Klingenthalu, kjer se je v nedeljo izkazal s 3. mestom, dan prej pa je tam navdušil z izjemnim poletom, dolgim kar 152 metrov. Žal so ga nato diskvalificirali. »Ko sem prišel nad hrbtišče, sem takoj vedel, da bo šlo daleč. Zaradi tega sem malo upočasnil let, tako da pri pristanku nisem imel večjih težav. Na žalost pa me je potem nekaj nepozornosti stalo dobre uvrstitve,« je 26-letni član kranjskega Triglava obžaloval diskvalifikacijo in se posul s pepelom.

»Po novem imajo kontrolorji digitalni meter, pri fizičnem pa se lahko zgodi, da pokaže malenkost več. Tokrat je šlo za centimeter, kar kljub vsemu ni tako malo. Spet ni toliko, da bi vplivalo na rezultat, a pravila so pravila,« je predstavil svoj pogled in pripomnil, da bo treba biti poslej na kontroli še bolj pozoren, pri izdelavi tekmovalnega dresa pa še bolj paziti na vse šive in elastike.

»Še zmeraj smo vsi na meji. Ker imajo vsi določena pričakovanja, tako zveza kot trenerji in pokrovitelji, nam ne preostane drugega, kot da smo na limitu,« je razložil najmlajši od bratov Prevc, ki bo ta konec tedna spet tekmoval v Klingenthalu – tokrat na finalu velike nagrade FIS. »Želim si prikazati svoje normalne skoke in mirno izpeljati konec tedna, meril pa bom med najboljšo deseterico,« je še dejal najmlajši od bratov Prevc.