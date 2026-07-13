Argentina vnovič naprej s pomočjo drugih

SP V NOGOMETU

Prvič doslej v polfinalu mundiala vodilni kvartet z lestvice Fife.

Vstopili smo v zadnji teden svetovnega prvenstva v nogometu, v igri za naslov prvaka so ostale štiri reprezentance, na lestvici Fife razvrščene na mestih 1, 2, 3 in 4. Torek in sreda prinašata polfinalni tekmi v Dallasu in Atlanti, sobota boj za »tolažilno« tretje mesto, nedelja spopad za (doslej) najbolj cenjeno lovoriko v nogometu. Na igrišču bo vse bolj spektakularno, ob njem in v sobi za VAR je vse manj zabavno. Polfinalna para Francija – Španija in Anglija – Argentina potrjujeta prevlado favoritov v četrtfinalnih dvobojih, zgodovinskemu razpletu pa je vsaj delno pomagala tudi sprememba ...