Dobre novice glede vrnitve Luke Dončića, slovenski zvezdnik se je tudi opravičil sodniku (VIDEO)

Košarkarji Los Angeles Lakers se bodo na božični dan po ameriškem času pomerili s Houston Rockets. V dvoboju med ekipama, ki zasedata četrto in šesto mesto v zahodni konferenci, bo po tekmi odsotnosti zaradi poškodbe znova zaigral Luka Dončić, nakazujejo podatki severnoameriške lige NBA. Slovenski zvezdnik se je poškodoval na tekmi z Los Angeles Clippers v soboto, ko je prejel udarec v mečno mišico in tekmo zapustil po 20 minutah igre. Zaradi bolečin je nato izpustil še tekmo 23. decembra s Phoenixom, njegov nastop proti Houstonu pa je bil po oceni jezernikov še včeraj vprašljiv.

Da bo verjetno igral, je sicer že v sredo poročal novinar športnega medija ESPN Shams Charania, pozno popoldne pa so jezerniki sporočili, da je Dončićev nastop zdaj verjeten. Dodatno ga je uradna spletna stran lige NBA navedla v začetni postavi za nocojšnjo tekmo. Gre za pomembno novico za jezernike (19-9), ki v tekmi za boljši položaj na Zahodu v zadnjem obdobju izgubljajo zalet. Na zadnjih devetih tekmah so le štirikrat zmagali, Houston (17-10) pa je med moštvi, ki jim diha za petami. Tekma med moštvoma je sicer ena od petih na božični večer. Spored se je začel že ob 18. uri po slovenskem času z dvobojem med Cleveland Cavaliers in New York Knicks. Dončić je prvi strelec letošnje sezone, s povprečjem 34,1 točke na tekmo je pred lanskim najkoristnejšim igralcem lige NBA Shaijem Gilgeousom-Alexandrom (32,5 točke).

Novi športni copati

Ob tem onstran luže glede Ljubljančana odmeva še novica o njegovem novem športnem copatu. Jordan Brand je namreč ravno te dni objavil napoved modela Luka 5, ki naj bi ga Dončić prvič nosil ravno na nocojšnji tekmi. Nov model so predstavili v kratkem filmu z naslovom Poreden Luka, lepi športni copati, v katerem ob Dončiću nastopata znani košarkarski novinar Adrian Wojnarowski in nekdanji Dončićev soigralec ter trenutni član ljubljanske Ilirije Boban Marjanović. V njem se Dončić med drugim simbolično opraviči tudi sodniku lige NBA zaradi »vsega dretja«, kar pojasni z besedami: »Saj veš, kako sem glede tega občutljiv«.