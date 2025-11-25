Domača trasa naj ustreza Slovencem

Sezona 2025 je bila najuspešnejša doslej za slovensko kolesarsko reprezentanco, ki se je s Tadejem Pogačarjem veselila naslovov svetovnega prvaka v Ruandi in evropskega v Franciji. Pod ta uspeha se je podpisal selektor Uroš Murn, ki si je za leto 2026 zastavil logična cilja – ubraniti obe lovoriki, svetovno v Kanadi, evropsko pa na domačih cestah.

»Kolesarstvo je ekipni šport in trenutno živimo v kolesarski pravljici. Prva osvojitev mavrične majice na SP je bila mejnik za slovensko reprezentanco. To se nadaljuje tako z mavrično majico kot tudi s tisto z evropskimi zvezdicami. Verjamem, da so lepe možnosti za ponovitev obojega v prihodnji sezoni,« je Murn s pogledom na prihodnost potegnil črto pod zgodovinske dosežke zadnjih sezon, začenši s prvo Pogačarjevo mavrično majico v Zürichu 2024.

Montreal 2026 mu ponuja priložnost, da kot prvi po Petru Saganu (2015–17) mavrico obleče trikrat zapored. Kanadska trasa mu po številkah sicer ne ustreza tako, kot sta mu izjemno zahtevni švicarska in ruandska, a tudi 3720 višinskih metrov v 273,2 kilometra bi moralo biti več kot dovolj, da bi do izraza prišla njegova izjemna moč.

V slovenskem taboru pripravo za cestno dirko 27. septembra ne jemljejo zlahka. Odprava Kolesarske zveze Slovenije si je še pred Večerom zvezd, ki je pred tednom dni potekal v Festivalni dvorani, ogledala teren.

»Zadnja leta KZS ničesar ne prepušča naključju. Oglede tras in rezervacije nastanitev opravimo med prvimi reprezentancami na svetu. Fantje so si že ogledali traso ter hotele oziroma lokacije, ki bi bile najprimernejše za nas. V Montrealu je težje trenirati, zato so si ogledali nekaj lokacij zunaj mesta, a tudi ne predaleč. Vrzel med dirko svetovne serije v Montrealu in svetovnim prvenstvom bi fantje preživeli v Kanadi, ne bi imelo smisla izgubljati časa s potjo v Evropo in nazaj,« bo imel Murn, kot kaže, pred vrhuncem sezone dolgo na kupu naše največje ase. Vsaj tiste, ki se bodo pred boji za mavrične majice udeležili VN Quebeca 11. in VN Montreala 13. septembra.

Spektakel na Ljubljanskem gradu?

Če je potek SP v Kanadi že lep čas znan, je EP, ki ga bo Slovenija prvič gostila le teden dni pozneje, še vedno zavito v tančico skrivnosti. Potekajo še pogovori o tem, kje naj bi potekale preizkušnje prvenstva, katerega uradna gostiteljica bo od 3. do 7. ali 8. oktobra Ljubljana. »Ta čas imamo zarisanih za 2500 kilometrov tras,« je Rok Lozej, predsednik odbora za cestno kolesarstvo pri KZS, dejal, koliko zamisli je že bilo na mizi.

Med njimi so bili že krogi z vzponi na Topol, Šenturško goro, Golovec in tudi na Ljubljanski grad, na katerem bi lahko pripravili podoben spektakel kot na Montmartru na OI v Parizu in v sklepni etapi Toura. »Vseeno mi je, kje bo potekala trasa, samo da bo ustrezala našim najboljšim, z veliko višinskimi metri in zahtevnim klancem, ki omogoča razliko. Računamo tako na Tadeja Pogačarja kot Primoža Rogliča,« je o dilemah okoli EP povedal Murn.