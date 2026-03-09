  • Delo d.o.o.
SKAKALNA SEZONA ŠE NI KONČANA

Domen in Nika: v Planici ju čakata globusa!

Žirija in igra desetink nista pokvarili odličnega vikenda Domna Prevca. V Planici bo slavil skupaj z Niko.
V Predazzu sta na mešani ekipni tekmi Domen in Nika veliko prispevala k zlati slovenski kolajni. FOTO: Kacper Pempel/Reuters

V Predazzu sta na mešani ekipni tekmi Domen in Nika veliko prispevala k zlati slovenski kolajni. FOTO: Kacper Pempel/Reuters

Domen Prevc ima veliko razlogov za smeh, zdaj prihajata na vrsto letalnici v Vikersundu in Planici, kjer se počuti izvrstno. FOTO: Christian Bruna/Reuters

Domen Prevc ima veliko razlogov za smeh, zdaj prihajata na vrsto letalnici v Vikersundu in Planici, kjer se počuti izvrstno. FOTO: Christian Bruna/Reuters

Letos se bo globusa v Planici razveselila tudi Nika Prevc. FOTO: Voranc Vogel

Letos se bo globusa v Planici razveselila tudi Nika Prevc. FOTO: Voranc Vogel

V Predazzu sta na mešani ekipni tekmi Domen in Nika veliko prispevala k zlati slovenski kolajni. FOTO: Kacper Pempel/Reuters
Domen Prevc ima veliko razlogov za smeh, zdaj prihajata na vrsto letalnici v Vikersundu in Planici, kjer se počuti izvrstno. FOTO: Christian Bruna/Reuters
Letos se bo globusa v Planici razveselila tudi Nika Prevc. FOTO: Voranc Vogel
Nejc Grilc
 9. 3. 2026 | 06:35
4:15
A+A-

V nedeljo je minilo natanko leto dni, odkar je 8. marca 2025 v Trondheimu Domen Prevc postal svetovni prvak v smučarskih skokih. Leta presežkov, ki je sledilo, si ni predstavljal niti v najlepših sanjah. »Želel bi si osvojiti olimpijsko odličje, novoletno turnejo ali pa kristalni globus,« je pred sezono optimistično napovedal 26-letnik. Zdaj ima v lasti vse tri, je prvi skakalec, ki je sočasno olimpijski prvak, prvak v skokih in poletih, zmagovalec novoletne turneje in lastnik velikega kristalnega globusa. Ta je v Lahtiju navkljub žiriji, ki ne ceni zgodovinske odličnosti slovenskega skakalca, postal Domnova last.

Skakalna sezona 2025/26 še ni končana, že zdaj pa je jasno, da bo za slovensko reprezentanco izjemna in težko ponovljiva. Domen in Nika Prevc sta že lastnika velikega kristalnega globusa, Niki je šlo z dvema zmagama na evropskem severu vse kot po maslu, Domen je imel nekaj več težav. Prepričljivo petkovo zmago mu je »speljala« žirija, na tehtnici mu je zmanjkalo le 100 gramov. »Če bi si za vrat vtaknil kepo snega, bi bil dovolj težak. Zelo težko se sprijaznim s takšno odločitvijo, če bi bili celo sezono tako strogi, bi še nekako šlo, tako pa …,« je Robert Hrgota pihal od jeze, potem ko je Domen ostal brez zaslužene in rekordne sedme zaporedne zmage v svetovnem pokalu. Kot pravi šampion se je v soboto zbral, skoka nista bila brezhibna, a je na koncu le za šest desetink zaostal za avstrijskim tekmecem Danielom Tschofenigom.

Domen Prevc ima veliko razlogov za smeh, zdaj prihajata na vrsto letalnici v Vikersundu in Planici, kjer se počuti izvrstno. FOTO: Christian Bruna/Reuters
Domen Prevc ima veliko razlogov za smeh, zdaj prihajata na vrsto letalnici v Vikersundu in Planici, kjer se počuti izvrstno. FOTO: Christian Bruna/Reuters

Na Finskem je Domen z velikim kristalnim globusom dokončal, kar je pred slabimi štirimi meseci začel na Norveškem. Lillehammer je prinesel prve stopničke, Falun nato prvo slovensko zmago, ki pa ni odšla v Prevčevo zbirko – najboljši je bil Anže Lanišek –, v Visli pa začetek pohoda k rumeni majici, na katerem nikoli ni izgubil zagona. Pred Engelbergom se je podpisal pod pet zaporednih zmag, nato pa na prvem ter za številne najbolj prestižnem skakalnem izzivu zdržal pristik in ujel zlatega orla za zmago na novoletni turneji.

Kateri od tekmecev bi po takšnem uvodu v zimo zaspal na lovorikah in si dal duška, Domen pa se je ravno dobro ogrel. V svetovnem pokalu je bil do minulega konca tedna neporažen vse od 17. januarja in tekme v Saporu, vmes je nanizal šest posamičnih zmag in v Willingenu še zmago na mešani ekipni tekmi. Svetovni pokal v tej sezoni pove le del zgodbe, nepremagljiv je bil tudi v Oberstdorfu na svetovnem prvenstvu v poletih, v zgodovino se je Domen nato zapisal še v Predazzu, kjer je z zlatom na veliki skakalnici postal prvi slovenski olimpijski prvak v moški konkurenci. Zlato odličje s slovensko ekipo, tudi s sestro Niko, je bilo le še češnja na torti.

Letos se bo globusa v Planici razveselila tudi Nika Prevc. FOTO: Voranc Vogel
Letos se bo globusa v Planici razveselila tudi Nika Prevc. FOTO: Voranc Vogel

1894 točk je v tej sezoni že osvojil Domen Prevc.

Domen zdaj lahko uživa

V Lahtiju se je zmagoviti niz končal tako, kot se ne bi smel, a jeza nad sodniškimi odločitvami – ob polemiki zaradi pobegle smučke v Oberstdorfu tudi nedavna v Lahtiju bode v oči –, ne bi prinesla nič dobrega. Sploh ne v obdobju leta, ko se Domen zares lahko sprosti in uživa tam, kjer je najboljši. Letalnica v Vikersundu bo za nosilca rumene majice odlično ogrevanje pred praznikom pod Poncami. Ob misli na vse, kar letos ponuja planiški vikend, se ljubiteljem smučarskih poletov naježi koža: Domen bo šel na vse ali nič, še en svetovni rekord bi bil diamant v kroni kraljevske sezone, dosegljivi so tudi Petrovi rekordi po številu zmag v sezoni (15), stopničkah (22), osvojenih točkah (2303) in razliko pred drugouvrščenemu v skupnem seštevku (813).

Razlogov za pot pod letalnico bratov Gorišek v zadnjem marčevskem koncu tedna n manjka. Tudi zaradi premiernih poletov deklet na velikanki pod Poncami in priložnosti za Niko, da sledi bratovemu zgledu in tudi ona postane svetovna rekorderka pred domačo publiko. V sezoni presežkov niti to ne bi bilo nemogoče.

600 točk je še na voljo v svetovnem pokalu do konca sezone.

Domen Prevc smučarski skoki Nika Prevc zmaga skoki
