Domen pred tekmo mešanih ekip: »Če pred kom ne želiš stvari zaj..., potem je to mlajša sestra«

Smučarske skakalce zvečer na olimpijskih igrah v Predazzu čaka še tretja in obenem zadnja tekma na srednji skakalnici. Nika Prevc, Nika Vodan, Domen Prevc in Anže Lanišek bodo kolajno lovili na tekmi mešanih ekip.

Slovenija je v postavi Peter Prevc, Timi Zajc, Urša Bogataj (zdaj Križnar) in Nika Križnar (zdaj Vodan) pred štirimi leti v Pekingu na tekmi mešanih ekip slavila zmago.

Domen Prevc. FOTO: Matej Družnik

Od branilcev kolajne 2022 je zdaj v ekipi le Nika Vodan, preostala trojica olimpijskega odličja z ekipne tekme še nima. Nika Prevc je na prvi skakalni tekmi teh iger na srednji skakalnici osvojila srebrno odličje, Domen Prevc pa je bil na ponedeljkovi prvi moški tekmi v Predazzu šesti.

»Všeč mi je bilo, da sem naredil napredek in stopnjujem formo. Pripraviti se moramo na tekmo mešanih ekip in jo opraviti tako, kot je treba. Ekipna tekma mi pomeni še več, saj bom imel zraven mlajšo sestro. Če pred kom ne želiš stvari zaj..., potem je to mlajša sestra. Če tam narediš napako, se lahko pogrezneš v zemljo,« je napovedal Prevc.

Nika Prevc. FOTO: Matej Druznik

Prva serija je na sporedu ob 18.45.