Domen premagal samega sebe, jubilej Nike na zgodovinski premieri

Potem ko je imel Domen Prevc na sobotni moštveni tekmi, na kateri se je dvakrat za las izognil padcu, precejšnje težave, se je čez noč vendarle umiril in se zbral za sklepno dejanje sezone svetovnega pokala v dolini pod Poncami. Na zadnji tekmi je poletel do drugega mesta in tako ponovil svoj lanski izkupiček na letalnici bratov Gorišek. Z njim je potrdil še osvojitev malega kristalnega globusa in skupno zmago v posebnem seštevku Planica 7, za katero je prejel ček za 20.000 evrov.

»Vsekakor sem zadovoljen s tem, kar sem prikazal. Za konec sem premagal samega sebe, če se spomnim svojega sobotnega kolovratenja nad hrbtiščem. Vesel sem, da sem naredil napredek, saj sem se tokrat na prizorišče pripeljal predvsem z mislijo, da še trikrat varno pristanem na nogah. Da nisem ničesar pričakoval, je bil moj ključ do uspeha,« je razkril Prevc, ki je za konec s poletoma, dolgima 240,5 in 229,5 metra, za 5,6 točke zaostal le za norveškim zmagovalcem Mariusom Lindvikom (238,5 m in 231 m).

Umiril se je s pomočjo trenerjev, ki so mu povedali, kaj je v soboto počel narobe. »Z napotki so mi dali pomembne usmeritve, ker so se pri tem ponavljali, sem to ponotranjil. Zanimivo, da mi nasvetov niso dajali le slovenski trenerji, temveč tudi tuji, ki jih je bilo kar strah zame. Uspelo mi je, da sem si začel spet zaupati, zato sem lahko dobro odskakal,« je razložil in priznal, da je bil pred poskusnim poletom kar precej živčen. »Po sobotnem zaključku sem se že spraševal, ali bom preživel še zadnjo tekmo. A že prvi poskus je bil v redu, tako da je bilo potem lažje,« je pripomnil 26-letni šampion iz Selške doline.

Domen Prevc je takole poziral z vsemi svojimi lovorikami. FOTO: Leon Vidic

Pri sebi vidi še rezerve

Med slovesno razglasitvijo, med katero je šele kot tretji Slovenec v moški konkurenci po Primožu Peterki (1996/97 in 1997/98) ter bratu Petru Prevcu (2015/16) visoko v zrak dvignil veliki kristalni globus, je kar žarel od sreče. »Ko sem dobil malega, sem se lahko še šalil, pri velikem pa je šlo v moji glavi že zares. Pred očmi se mi je na hitro zavrtel film celotne sezone. Zelo sem hvaležen, da se je odvila, kot se je,« je poudaril najmlajši od bratov Prevc, ki je v pičlem letu dni osvojil vse možne lovorike na skakalnicah in letalnicah. Ob tem se ni pozabil zahvaliti članom strokovnega štaba, ki so ga podpirali od vsega začetka, verjeli vanj in mu zaupali.

3 skakalni asi so minuli konec tedna končali svoje kariere na letalnici bratov Gorišek; Nemka Katharina Schmid, Avstrijec Manuel Fettner in Poljak Kamil Stoch.

Nadeja se, da bo imel še nekaj takšnih sezon, pri sebi pa vidi še precej rezerv. »Pomembno je, da ostajaš iskren do sebe, da veš, kdaj si naredil kaj narobe in kje se lahko še izboljšaš. Če namreč misliš, da si vse naredil pravilno in da si osvojil že ves svet, te hitro kaj kaznuje,« je pojasnil svetovni prvak in rekorder ter olimpijski zmagovalec, ki je med vsemi uspehi posebej izpostavil zlatega orla. Z njim je naredil prvo kljukico, po njej pa se mu je s pleč odvalilo veliko breme.

V Planici, kjer so od naših reprezentantov na finalu leteli še Anže Lanišek (13.), Timi Zajc (24.) in Rok Oblak (29.), je tudi zadnji dan užival v izjemnem vzdušju, ki ga je včeraj pripravilo 26.030 gledalcev. Skupaj se jih je sicer v štirih dneh zbralo kar 83.380. »To je res neverjetno, da pride toliko ljudi na ta praznik v Planico. Škoda za moštveno tekmo (5.); če bi imeli malce več sreče in bi se nam pokrilo s pravimi poleti, bi bil to popoln konec tedna,« je poudaril Prevc, ki bo že danes odpotoval proti Zakopanam, kjer se bo v sredo udeležil RedBullove ekshibicijske preizkušnje v skokih na cilj.

Vesel tudi za sestro

Veselje je na sklepnem dejanju delil tudi s sestro Niko Prevc. »Zelo sem vesel, da ji tako lepo uspeva. Vse je pri njej videti tako preprosto,« je ponosen na sorojenko, za katero se zgodovinska premiera skakalk na letalnici v Planici ne bi mogla razplesti bolje. Potem ko je na petkovem uradnem treningu kakor planinski orel odjadrala do novega izjemnega ženskega svetovnega rekorda (242,5 m), je manj kot 24 ur pozneje v dolini pod Poncami poletela še do prepričljive zmage.

Nika Prevc si je priletela takšen pogled na množico gledalcev. FOTO: Leon Vidic

Po še enem podvigu, s katerim je postavila piko na i imenitni olimpijski zimi, se je v mešani coni razgovorila bolj kot običajno. Uvodoma je poudarila, da ji jubilejna 40. zmaga, ki jo je dosegla s poletoma, dolgima 228,5 in 221 metrov, pomeni ogromno. »Za konec sem resnično izjemno uživala. To so bili namreč naši prvi poleti v Planici in hkrati zadnji nastopi v sezoni, za katero lahko rečem, da je bila še ena čudovita,« se je veselila Prevčeva, ki je na zadnji preizkušnji sezone za 17,2 točke ugnala drugouvrščeno norveško dobitnico malega globusa Eirin Mario Kvandal (207,5 m in 223,5 m) in kar za 43,6 tretjeuvrščeno Japonko Nozomi Marujama (211,5 m in 211 m).

Po zadnje napotke se je obrnila na selektorja Jurija Tepeša, ki je – kot je pristavila – za njo in za njeno soimenjakinjo Niko Vodan (9.), našo drugo udeleženko krstnega ženskega spektakla v Planici, pravi oziroma glavni strokovnjak, »ker najbolje ve, kako skačeva in kakšne podatke nama mora posredovati.« A pred finalnim nastopom ji je z zastavico zamahnil in zažvižgal trener v mladinski vrsti Stane Baloh, ki tako kot Miran Tepeš, dolgoletni pomočnik direktorja skakalnih tekmovanj pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS), odhaja v zasluženi pokoj.

Presenetil jo je tudi Slatnar

Veliki kristalni globus je Prevčeva prejela iz rok svojega najstarejšega brata Petra. »Zaradi njega so bili trenutki na slovesni podelitvi posebni in srčni. Sicer pa sem ponosna in srečna, hkrati pa hvaležna ekipi, ki mi je pomagala do tretje skupne zmage v svetovnem pokalu,« je pristavila najboljša skakalka na svetu, ki je v tej sezoni nanizala 18 zmag in 28 stopničk ter osvojila 2676 točk, kar je prav tako nov rekord.

Domna Prevca sta za konec z novimi Slatnarjevimi smučmi dvignila na rame Anže Lanišek in Rok Oblak. FOTO: Leon Vidic

Med svojimi številnimi letošnjimi uspehi je »na prvo žogo« izpostavila novi svetovni rekord. »V tistih trenutkih sem bila najsrečnejša. Spomnim se občutkov po doskoku, a že komaj čakam, da si še v miru pogledam posnetek poleta,« je dejala 21-letna zvezdnica iz Dolenje vasi pri Železnikih in pristavila, da je ženski planiški »preizkus« uspel odlično, zato meni, da bi si v prihodnjih letih več deklet zaslužilo poleteti tu. Glede vzdušja, ki so ga pripravili navijači (Planica je po obisku ženskih tekem še presegla Ljubno), pa je dodala, da je bilo neverjetno in enkratno. Presenetil jo je tudi Peter Slatnar, ki ji je podaril nove rožnato-bele smuči z njenim imenom in priimkom ter osvojenimi lovorikami. »Ne vem še, kam jih bom dala. Zagotovo potrebujejo posebno mesto. Všeč so mi, a ne bi skakala z njimi, ker res izstopajo.«

Kljub vsem uspehom, ki jih je že dosegla, ji je ostalo še nekaj ciljev, kar je – kot ocenjuje – zelo dobro za njeno motivacijo pri treningih. »Priznam, da sem že v tej sezoni merila tudi na mali globus. To bo spodbuda za naprej,« je razložila Prevčeva, ki se spogleduje tudi z rekordi Jurija Tepeša (244 m) ter bratov Ceneta (246 m), Petra (250 m) in Domna (254,5 m). »Na srečo mi do njih ne manjka več veliko,« se je še namuznila.