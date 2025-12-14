Domen Prevc do četrte zaporedne zmage

Najboljši smučarski skakalec uvoda olimpijske zime Domen Prevc je v nemškem Klingenthalu prišel še do četrte zaporedne zmage na tekmah svetovnega pokala. Prevc je vodil že po prvi seriji, v finalu pa je le še povečal prednost pred zasledovalci. Za slovenskim asom sta se zvrstila Japonca Ren Nikaido s 13 in Ryoyu Kobayashi s 14,1 točke zaostanka. »Danes sem bil zelo, zelo živčen na vrhu skakalnice. Moje noge so bile po sobotni tekmi precej trde. Utrujen sem bil. Zelo sem vesel, da sem vseeno prikazal dva dobra skoka. Želim si v tem slogu nadaljevati čim dlje je mogoče,« je dejal Prevc v prvi izjavi za organizatorje.

To je bila po dveh zmagah v Wisli in sobotnem slavju četrta zmaga za Prevca v nizu, obenem pa šesta zaporedna za Slovenijo. Pred njim je dvakrat zmagal Anže Lanišek, ki je bil najboljši v Falunu in Ruki, na zadnjih tekmah pa ni pokazal tako dobrih nastopov.

Preostala slovenska finalista Timi Zajc in Anže Lanišek sta v finalu nekoliko pokvarila svoji uvrstitvi. Zajc (227,7 točke) je zasedel 15., Lanišek (215,9) pa je bil 25. Rok Oblak je danes ostal brez finala, Lovro Kos pa brez tekme. Klingenthalu naslednji vikend sledi zadnja postojanka pred prvim vrhuncem sezone, novoletno turnejo, švicarski Engelberg.

V skupni razvrstitvi svetovnega pokala si je Prevc z današnjo zmago priboril 670 točk, drugi je po novem Kobayashi, ki za rumeno majico zaostaja za 159 točk. Lanišek je po današnji neposrečeni predstavi zdrsnil na tretje mesto z zaostankom 211 točk za reprezentančnim kolegom.

