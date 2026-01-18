  • Delo d.o.o.
SVETOVNI POKAL

Domen Prevc do dvojčka zmag v Sapporu

To je bila za vodilnega skakalca olimpijske zime deveta zmaga v sezoni in 18. v karieri.
Domen Prevc. FOTO: Toshifumi Kitamura Afp
Domen Prevc. FOTO: Toshifumi Kitamura Afp
STA, S. U.
 18. 1. 2026 | 07:25
 18. 1. 2026 | 07:33
A+A-

Domen Prevc je v Sapporu na Japonskem zmagal tudi na drugi tekmi svetovnega pokala v smučarskih skokih v dveh dneh. To je bila za vodilnega skakalca olimpijske zime deveta zmaga v sezoni in 18. v karieri.

»Iz Sappora se odpravljamo z lepo popotnico v Oberstdorf. Danes mi je uspel zelo 'lušten' kvalifikacijski skok in tudi prvi skok na tekmi. Drugi je bil malo preveč agresiven že v počepu, a razmere so bile zelo 'luštne' in je bilo dovolj za zmago. Zelo sem užival v Sapporu, super ozračje, zelo dobro je bilo na Japonskem, kot vedno, to pa smo nadgradili še s piko na i,« je po novi zmagi za Smučarsko zvezo Slovenije z Japonske sporočil Prevc.

V izjavi za Mednarodno smučarsko zvezo je pojasnil, da je bila pot do druge zmage konec tedna na Japonskem kar zahtevna. »V finalni seriji sem naredil veliko napako, ko sem bil nekoliko preveč agresiven in sem moral ostati miren. Nisem mogel usmeriti prave moči v pravo smer, zato so se mi smuči dvignile nekoliko previsoko in sem imel težave, a na srečo je bilo veliko vetra, kar je pomagalo pri pridobivanji tistih bistvenih metrov.«

Po novem skoku na najvišjo stopničko zmagovalnega odra je še dejal: »Danes sem se dobro počutil. Še vedno sem človek in delam napake, a na srečo še vedno zbiram točke in še vedno sem srečen in hvaležen.«

Šestindvajsetletni Prevc (277,7 točk) je za novo zmagoslavje premagal domačina Ryoyuja Kobayashija (274,2) in Avstrijca Daniela Tschofeniga (265,8).

Ob Prevcu je navdušil še en član slovenske odprave. Dosežek kariere je z 19. mestom vpisal Žiga Jančar (220,6). Timi Zajc je slovenske nastope v Sapporu zaokrožil na 29. mestu (202,8). Rok Oblak (39.) in Žak Mogel (40.) se nista prebila v finalno serijo.

Prevc po novi zmagi prepričljivo vodi v seštevku svetovnega pokala smučarjev skakalcev. Zbral je že 1414 točk, Kobayashi na drugem mestu seštevka zaostaja 467 točk. Drugi Slovenec v najboljši deseterici Anže Lanišek s 717 točkami zaseda peto mesto.

Krepka prednost pred prvim izzivalcem v seštevku zime pomeni odlično napoved za olimpijske igre prihodnji mesec ter odpira na široko vrata osvojitvi prvega kristalnega globusa v karieri. To sta že dosegla njegov starejši brat Peter Prevc (2015/16) in sestra Nika Prevc (2023/24 in 2024/25).

