Domen Prevc do dvojčka zmag v Sapporu

Domen Prevc je v Sapporu na Japonskem zmagal tudi na drugi tekmi svetovnega pokala v smučarskih skokih v dveh dneh. To je bila za vodilnega skakalca olimpijske zime deveta zmaga v sezoni in 18. v karieri.

»Iz Sappora se odpravljamo z lepo popotnico v Oberstdorf. Danes mi je uspel zelo 'lušten' kvalifikacijski skok in tudi prvi skok na tekmi. Drugi je bil malo preveč agresiven že v počepu, a razmere so bile zelo 'luštne' in je bilo dovolj za zmago. Zelo sem užival v Sapporu, super ozračje, zelo dobro je bilo na Japonskem, kot vedno, to pa smo nadgradili še s piko na i,« je po novi zmagi za Smučarsko zvezo Slovenije z Japonske sporočil Prevc.

V izjavi za Mednarodno smučarsko zvezo je pojasnil, da je bila pot do druge zmage konec tedna na Japonskem kar zahtevna. »V finalni seriji sem naredil veliko napako, ko sem bil nekoliko preveč agresiven in sem moral ostati miren. Nisem mogel usmeriti prave moči v pravo smer, zato so se mi smuči dvignile nekoliko previsoko in sem imel težave, a na srečo je bilo veliko vetra, kar je pomagalo pri pridobivanji tistih bistvenih metrov.«

Po novem skoku na najvišjo stopničko zmagovalnega odra je še dejal: »Danes sem se dobro počutil. Še vedno sem človek in delam napake, a na srečo še vedno zbiram točke in še vedno sem srečen in hvaležen.«