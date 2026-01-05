Domen Prevc za pol točke ob zmago

V Bischofshofnu, kjer bo jutri (16.30) veliki finale 74. novoletne turneje v smučarskih skokih, se obeta nova slovenska veselica. Domen Prevc je na najboljši poti, da kot naš tretji skakalec osvoji zlatega orla. Kot prvi skupni zmagovalec iz dežele na sončni strani Alp se je z zlatimi črkami v zgodovino vpisal Primož Peterka (v sezoni 1996/97), za njim si je prestižno lovoriko priskakal Peter Prevc, ki je bil na tem znamenitem tekmovanju najboljši v svoji šampionski zimi 2015/16. Natanko deset let po bratovem podvigu bi lahko njegov uspeh ponovil še »Domenator«, v katerega so ga preimenovali tuji spremljevalci skokov.

Z odličnimi nastopi, ki jih niza kot po tekočem traku, je takoj upravičil vlogo glavnega favorita in pobegnil zasledovalcem v točkovanju nemško-avstrijske turneje, na kateri je s 30. mestom tudi zaradi najslabših razmer v zraku sploh prvi »poraz« doživel šele v kvalifikacijah Innsbrucka. Tekmeci mu zavidajo izjemno formo, nekdanji asi in drugi poznavalci tega športa pa razglabljajo o razlogih za premoč 26-letnega asa iz Dolenje vasi pri Železnikih. Slovenski šampion je dejansko povsem zaznamoval prvo polovico tekmovanja štirih skakalnic. Po dveh postajah je imel že skoraj dvajset metrov prednosti, ki jo je v skokih – če se ne zgodi kaj hudo nepredvidljivega – težko nadomestiti. Zaradi tega med drugimi niti Sven Hannawald, zadnji nemški zmagovalec novoletne turneje (2001/02), ne verjame, da bi lahko še kdo ogrozil Domnovo skupno zmagoslavje.

Domen Prevc je takole poletel proti množici gledalcev.

Zlati orel vreden 100.000 evrov Domnu Prevcu se nasmiha tudi lepa denarna nagrada. V primeru skupne zmage na 74. novoletni turneji bi ob zlatem orlu prejel tudi ček za 100.000 evrov. Vanj niso vštete nagrade od posameznih tekem, na katerih med najboljšo trideseterico smučarskih skakalcev razdelijo po 100.250 evrov. Zmaga je v tej sezoni vredna 15.000 evrov, drugo mesto 11.500 €, tretje 9000 € in tako naprej do 30. mesta, za katero tekmovalec dobi 500 evrov. Za nameček najboljšemu v kvalifikacijah pripade najmanj 3175 evrov. Prevc bi lahko s končnim zmagoslavjem na tekmovanju štirih skakalnic v Nemčiji in Avstriji zaslužil debelih 160.000 evrov.

Tekmeci so že skoraj obupali

Tako velike zaloge na polovici turneje ni imel nihče vse od sezone 2004/05, v kateri je legendarni Finec Janne Ahonen osvojil svojega tretjega zlatega orla (od skupno rekordnih petih). Vprašanje, kaj Prevca dela tako izrazito boljšega od konkurence, si zastavljajo tudi njegovi tekmeci. »Čeprav dajem vse od sebe in tudi sam skačem na zelo visoki ravni, mu preprosto nisem kos. Le kje Domen pridobi teh dodatnih 15 metrov?« se sprašuje nemški adut Philipp Raimund. Hannawald vidi odgovor predvsem v izjemnih telesnih sposobnostih in tehničnih podrobnostih.

Anže Lanišek je v tirolski metropoli zasedel 7. mesto. FOTO: Kai Pfaffenbach Reuters

»Prevc ima izjemno gibljive gležnje, zaradi česar lahko smuči po odskoku postavi zelo blizu svojemu telesu. In to kljub temu, da se na trenutke zdi, da ima čevlje skoraj prilepljene nanje. To mu omogoča učinkovitejše letenje, v katerem je boljši od vseh,« je nekdanji nemški šampion predstavil svoj pogled na zdajšnjo Prevčevo prevlado. Da lahko odskakuje in leti na takšen način, si naj bi svoje čevlje zavezoval precej ohlapno. »Ko sem se leta 2016 z njim v Garmisch-Partenkirchnu peljal z dvigalom, mi je zaupal, da si skakalne čevlje zavezuje kakor športne copate. Tega še nisem pozabil,« je razkril Hannawald in pripomnil, da gre pri tem za prednost, ki je tekmeci preprosto ne morejo posnemati: »Ker to počne že dolgo, se pri tem počuti varno. Seveda se drugi na to, četudi bi poskusili, ne bi mogli navaditi čez noč ...«