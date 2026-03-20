Domen Prevc leti kot neustavljiv: trikrat premagal konkurenco v Vikersundu!

Lanski dobitnik malega globusa, svetovni rekorder in letošnji svetovni prvak v poletih Domen Prevc je uvodni dan svetovnega pokala v Vikersundu trikrat preletel konkurenco. Na prvem treningu je z nižjega zaletišča kot tekmeci pristal pri 245 metrih, dodal je še 234,5 in v kvalifikacijah za prvo mesto s prav tako nižjega zaletišča 219,5 metra. »Danes sem se ob prvem poletu nekako zavedel in si rekel: 'Zbudi se! Si v Vikersundu! Pojdimo letet!' Zelo sem užival. Upam, da bom imel v naslednjih dneh čim več takšnih poletov, kot je bil današnji prvi,« je o izjemni daljavi 245 metrov z nižjega zaletnega mesta povedal 26-letni slovenski as.

»Letalnica je zelo dobro pripravljena in omogoča zelo dolge polete,« je izpostavil Prevc v pogovoru za krovno mednarodno zvezo. Glede težjih vetrovnih razmer v kvalifikacijah pa dodal, da te je že manjša napaka lahko oddaljila od vrha. »Sam moram čez noč predelati še nekaj stvari, a spat bom šel s prvim današnjim poletom in upam na dobre daljave tudi jutri.« Na tekmo so se uvrstili še Žak Mogel (195) s 27., Anže Lanišek (195) z 38., Timi Zajc (193,5 m) pa z 39. mestom. Brez sobotne tekme je od peterice slovenskih letalcev ostal le Rok Oblak (195) na 45. mestu.

Za letos je boj za mali globus še odprt. Obe dosedanji tekmi letalcev v svetovnem pokalu je dobil Prevc. Njegov prvi zasledovalec je Avstrijec Stephan Embacher - v današnjih kvalifikacijah 26. -, ki je bil na domači letalnici na Kulmu dvakrat drugi. Do konca sezone imajo skakalci še štiri posamične tekme in eno ekipno v poletih. Prva bo v soboto ob 17.05.

Kvalifikacije opravile tudi skakalke

Že pred skakalci so kvalifikacije opravile skakalke. Med Slovenkami je bila najbolj razpoložena Nika Vodan, ki si je končno uresničila dolgoletno veliko željo in presegla 200-metrsko znamko. Najdaljši polet je Vodan opravila prav v kvalifikacijski seriji, ko je pristala pri 219,5 metra, kar ji je prineslo četrto mesto. Pa tudi najboljšo družinsko znamko, saj je preskočila tudi moža Aljaža Vodana. »Sori, Žaži. Si mi bil pa velik izziv in trn v peti vsa ta leta. Hvala za motivacijo,« je Vodan v šali zbodla svojega moža.

Medtem pa prireditelji svetovni rekorderki in skupni zmagovalki sezone Niki Prevc danes niso dovolili lova na daljave, saj z nižjega zaletišča ni presegla 200 metrov. S kvalifikacijsko daljavo 197,5 metra je zasedla šesto mesto. Tretji Slovenki z dovoljenjem krovne mednarodne zveze za nastop na Norveškem Katri Komar se kvalifikacije niso posrečile, z 28. dosežkom je ostala brez sobotne tekme. Na vrhu so sicer končale domačinke Eirin Kvandal, Anna Stroem in Silje Opseth. Ženska tekma je na sporedu v soboto ob 9.30.