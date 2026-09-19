Domen Prevc na prvi tekmi postavil nov rekord, vseeno ni zmagal

Smučarski skakalec Domen Prevc, zmagovalec svetovnega pokala v minuli zimi, je na svoji prvi letošnji poletni tekmi v avstrijskem Stamsu zasedel 17. mesto in bil najboljši Slovenec. Na prvi tekmi celinskega pokala za smučarske skakalce je po ponesrečenem prvem skoku v finalu poletel 121,5 metra in krepko popravil rekord skakalnice.

Zmagal je domačin Clemens Aigner z 251,3 točke. Prevc je v prvi seriji pristal le pri 96 metrih in je zasedal 28. mesto, nato pa je v finalu pokazal rekordno dolg skok. Do sedaj je imel rekord s 113 metri v lasti Japonec Ryoyu Kobayashi. Žak Mogel (202,9) je končal na 22. mestu, Rok Masle (196,8) je bil 26.

Rezerve so

»Lušten start. V prvi seriji sem naredil napako, tudi razmere niso bile najboljše, a na srečo sem prišel v drugo serijo, ki mi je omogočila nekaj užitkov. Malo so se stvari tudi poklopile, rampa je bila višja. Je pa še kar nekaj rezerv na mizi. Čaka nas še kar nekaj dela in pridnih ur na treningu tako v samem fitnesu, specialnem treningu kot na skakalnici,« je za slovensko zvezo dejal Domen Prevc.