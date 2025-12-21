Domen Prevc odličen drugi, ni manjkalo veliko do svetovnega rekorda

Japonec Ryoyu Kobayashi (310 točk) je zmagovalec druge posamične tekme za svetovni pokal smučarskih skakalcev v švicarskem Engelbergu. Drugo mesto je pripadlo najboljšemu skakalcu to zimo, Slovencu Domnu Prevcu (306,4), tretje pa Nemcu Felixu Hoffmannu (303,8). V drugi seriji sta do devetega oziroma 14. mesta napredovala Timi Zajc in Anže Lanišek. Serija Prevčevih zmag v svetovnem pokalu se je končala pri številki pet.

Prevc (11,3 točke dodatka) je na koncu po 141 m v finalu, a nekaj slabšimi ocenami zaradi pristanka pri izjemni daljavi, zaostal 3,6 točke. Za Prevca so to devete stopničke v tej sezoni na posamičnih tekmah, ostal pa je prepričljivo vodilni v seštevku. V njem ima 850 točk, drugi je Kobayashi s 651, tretji pa Lanišek s 506.

Že pred bojem za zmago sta svoje opravila ostala Slovenca v finalu. Zajc (290) je bil v prvi seriji na 16. mestu, v finalu pa je po 133,5 m dolgem skoku napredoval na deveto. Lanišek (278,9) je tekmo sklenil na 14. mestu, potem ko je v finalu prav tako pridobil, in sicer šest mest. Brez točk sta ostala Lovro Kos in Rok Oblak. Kos je po pristanku padel, že tako pa njegov skok ne bi zadoščal za uvrstitev v finalno serijo. Oblak je bil 35. To je bila zadnja tekma pred selitvijo karavane skakalcev na tradicionalno turnejo štirih skakalnic. Ta se bo s kvalifikacijami začela naslednjo nedeljo v Oberstdorfu.