Domen Prevc odličen na prvi tekmi letošnje sezone, še posebej dobro kazalo po prvi seriji

Avstrijski smučarski skakalci so novo sezono svetovnega pokala začeli tako, kot so v končni razvrstitvi končali po lanskem finalu v Planici. Za trojno slavje je zmagal Daniel Tschofenig (311,5 točke) pred Janom Hörlom (307,2) in Stefanom Kraftom (306,3). Tik za njimi je končal najboljši Slovenec Domen Prevc (304,8), drugi po prvi seriji.

Poleg Prevca, ki se mu finalni nastop ni najbolje posrečil, sta bila v igri za stopničke tudi Anže Lanišek s petim mestom po prvi seriji in Timi Zajc z devetim.

Lanišek (297 točk), ki si je po polovici tekme peti položaj delil s Hörlom in Japoncem Ryoyujem Kobayashijem, je moral v finalu zaradi težav z vetrom dol z zaletišča. Nato se je izkušeni skakalec zbral za finalni skok in na koncu zasedel sedmo mesto. Zajc (295,6) pa je v finalu napredoval na osmo.

Trije Slovenci od petih v finalni seriji

Prevc, Lanišek in Zajc so tudi edini slovenski skakalci, ki so se uvrstili v finale najboljše trideseterice. Na današnjo tekmo sta se skozi kvalifikacije prebila tudi Rok Oblak in Lovro Kos, vendar sta tekmo končala na 38. oziroma 39. mestu.

V nedeljo na istem prizorišču sledi še ena posamična tekma svetovnega pokala, preden se bo karavana preselila v Falun.