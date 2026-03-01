  • Delo d.o.o.
KULM

Domen Prevc postavil rekord na letalnici in zmagal! Poglejte ta fantastični polet (VIDEO)

Domen Prevc je še drugič v 24 urah slavil na letalnici na Kulmu. Poletel je rekordnih 245,5 metra.
Domen Prevc FOTO: Erwin Scheriau Afp
Domen Prevc FOTO: Erwin Scheriau Afp
STA, A. Ka.
 1. 3. 2026 | 15:18
 1. 3. 2026 | 15:35
1:53
Slovenski smučarski skakalec Domen Prevc (463,2 točke) je dobil tudi drugo posamično tekmo za svetovni pokal na letalnici na Kulmu v Avstriji. Tokrat je z rekordom letalnice 245,5 m zanesljivo ugnal drugouvrščenega domačina Stephana Embacherja (438,4). Prevc je že po prvi seriji prepričljivo vodil, potem ko je z dveh naletnih mest nižje v primerjavi z Embacherjem skočil 238 m in pred domačinom vodil za 12,8 točke.

Podrl rekord brata Petra

V finalu je 26-letnik potrdil 13. zmago v sezoni in dokazal, da mu to zimo ni para. Z rekordom letalnice 245,5 m je z nižjega naleta, s katerega sta skakala z Avstrijcem, poletel 20,5 m več od Embacherja. Prejšnji rekord je imel Domnov brat Peter iz leta 2016 (244 m). Embacher je na koncu zaostal 24,8 točke, do tretjega mesta pa je prišel Norvežan Johann Andre Forfang (405), ki pa je za drugim Avstrijcem zaostal kar 33,4 točke.

Od Slovencev sta do točk prišla še Anže Lanišek z 12. in Timi Zajc z 28. mestom. Lanišek (374,6) je v drugi seriji napadel z 19. mesta in pridobil sedem mest. Zajc (329,9), ki se ta konec tedna ni ravno dobro znašel, je tudi v drugi seriji zadržal položaj po prvi seriji. Brez finala je ostal Žak Mogel, medtem ko je v kvalifikacijah obstal Rok Oblak. Naslednji konec tedna, ko bodo tekme v finskem Lahtiju, bi lahko Prevc že osvojil veliki kristalni globus.

16:15
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Nevarnost iz kopalnice: nekateri predmeti skrivajo več bakterij, kot si lahko predstavljamo

Nujno je redno čiščenje igrač, gobic, krtač in ščetk.
1. 3. 2026 | 16:15
15:49
Novice  |  Svet
TRAJNA KONTRACEPCIJA

Ženskam z zakonom prepovedano, med moškimi vse bolj priljubljeno: »Od žensk sem dobil podporo«

V zadnjih nekaj letih se na Poljskem povečuje zanimanje za postopke trajne kontracepcije.
1. 3. 2026 | 15:49
15:18
Šport  |  Tekme
KULM

Domen Prevc postavil rekord na letalnici in zmagal! Poglejte ta fantastični polet (VIDEO)

Domen Prevc je še drugič v 24 urah slavil na letalnici na Kulmu. Poletel je rekordnih 245,5 metra.
1. 3. 2026 | 15:18
15:15
Lifestyle  |  Astro
MOČ KRISTALOV

Naravna podpora za več energije in jasnosti, ti kristali vas napolnijo z optimizmom

Citrin nam lahko pomaga narediti prvi korak v pomlad. Kamena strela deluje kot energijski čistilec.
1. 3. 2026 | 15:15
14:56
Novice  |  Slovenija
USKLADITEV PRISPEVKOV

Višji otroški dodatki in štipendije: kdo bo od marca prejel več denarja

S 1. aprilom se zvišata dodeljena denarna socialna pomoč in varstveni dodatek.
1. 3. 2026 | 14:56
14:25
Premium
Bulvar  |  Suzy
INTERVJU

Plesalka in glasbenica Urška Centa: Moje delo me zdravi (Suzy)

Že vrsto let vpliva na boljše počutje ljudi in dokazuje, kakšno moč ima umetnost.
1. 3. 2026 | 14:25

Promo
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
