Domen Prevc postavil rekord na letalnici in zmagal! Poglejte ta fantastični polet (VIDEO)

Slovenski smučarski skakalec Domen Prevc (463,2 točke) je dobil tudi drugo posamično tekmo za svetovni pokal na letalnici na Kulmu v Avstriji. Tokrat je z rekordom letalnice 245,5 m zanesljivo ugnal drugouvrščenega domačina Stephana Embacherja (438,4). Prevc je že po prvi seriji prepričljivo vodil, potem ko je z dveh naletnih mest nižje v primerjavi z Embacherjem skočil 238 m in pred domačinom vodil za 12,8 točke.

Podrl rekord brata Petra

V finalu je 26-letnik potrdil 13. zmago v sezoni in dokazal, da mu to zimo ni para. Z rekordom letalnice 245,5 m je z nižjega naleta, s katerega sta skakala z Avstrijcem, poletel 20,5 m več od Embacherja. Prejšnji rekord je imel Domnov brat Peter iz leta 2016 (244 m). Embacher je na koncu zaostal 24,8 točke, do tretjega mesta pa je prišel Norvežan Johann Andre Forfang (405), ki pa je za drugim Avstrijcem zaostal kar 33,4 točke.

Od Slovencev sta do točk prišla še Anže Lanišek z 12. in Timi Zajc z 28. mestom. Lanišek (374,6) je v drugi seriji napadel z 19. mesta in pridobil sedem mest. Zajc (329,9), ki se ta konec tedna ni ravno dobro znašel, je tudi v drugi seriji zadržal položaj po prvi seriji. Brez finala je ostal Žak Mogel, medtem ko je v kvalifikacijah obstal Rok Oblak. Naslednji konec tedna, ko bodo tekme v finskem Lahtiju, bi lahko Prevc že osvojil veliki kristalni globus.