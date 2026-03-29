Domen Prevc potrdil mali kristalni globus, v prvi seriji poletel 240,5 m

Slovenski as Domen Prevc je na finalni tekmi sezone svetovnega pokala smučarskih skakalcev v Planici zasedel drugo mesto. Najboljši skakalec olimpijske zime, ki je veliki kristalni globus osvojil že v Lahtiju, je danes ubranil še mali globus za najboljšega letalca sezone. Na zadnji tekmi je zahvaljujoč boljšim ocenam zmagal Norvežan Marius Lindvik.

Lindvik, ki je še drugič v karieri zmagal na poletih v Planici, je na koncu pred številko 1 to zimo nabral 5,6 točke prednosti, tretji pa je bil njegov rojak Johann Forfang. Med preostalimi Slovenci je Anže Lanišek zasedel 13. mesto, Timi Zajc 24. in Rok Oblak 29.

Prevca čaka posebna slovesnost, saj bo pred domačimi navijači v Planici v roke prejel veliki kristalni globus.