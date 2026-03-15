Domen Prevc pred Anžetom Laniškom najboljši v kvalifikacijah v Oslu

Domen Prevc je bil s 144,5 točke najboljši v kvalifikacijah pred tekmo za svetovni pokal smučarskih skakalcev v Oslu na Norveškem. Drugi je bil drugi Slovenec Anže Lanišek (137), tretji Avstrijec Stephan Embacher (130,9).

Na tekmi bosta nastopila tudi Žak Mogel, ki je bil 23. (114,5), in Rok Oblak, ki je bil 50. (101,5). Žiga Jančar je na 51. mestu (100,3) nastop zgrešil za 1,2 točke.

V Oslu bodo ob 13. uri še kvalifikacije za ženske, ki bodo imele tekmo nato ob 14.20, ob 16.10 se bodo nato za zmago pomerili še skakalci.