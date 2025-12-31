Domen Prevc s kvalifikacijsko zmago v Garmischu utrdil vodstvo na novoletni turneji

Nika in Domen Prevc sta tudi zadnji dan leta 2025 zaznamovala smučarske skoke. Po zmagi Nike Prevc na ženski tekmi v Garmisch Partenkirchnu je Domen Prevc popoldan na istem prizorišču dobil moške kvalifikacije pred jutrišnjo drugo tekmo novoletne turneje 2025/26.

Prevc, po zmagi v Oberstdorfu vodilni na turneji in v skupnem seštevku svetovnega pokala, je pristal pri 139,5 m in zbral 150,6 točke. Za njim sta se zvrstila Avstrijca Jan Hörl (138 m/146,2 točke) in s 145,5 metra najdaljši v kvalifikacijah Stephan Embacher. Dvoboj trenutno najmočnejših skakalnih nacij pa je na četrtem mestu zaokrožil Anže Lanišek (135,5/143). Na tekmo se je uvrstilo vseh pet Slovencev. Timi Zajc (136/136,1) je bil deveti, Rok Oblak (126/120,3) 26. in Žak Mogel 49. (122,5,104,1).

Znani so tudi nasprotniki Slovencev v prvi seriji na izpadanje. Prevc se bo pomerili s Švicarjem Jurijem Kesselijem, Lanišek z Američanom Tatom Frantzom, Zajc s Kanadčanom Mackenziejem Boyd-Clowesom, Oblak z avstrijskim šampionom Stefanom Kraftom in Mogel v drugem slovensko-avstrijskem paru s Hörlom. Moška tekma bo na sporedu ob 14. uri, za njimi kvalifikacije in tekma čakajo še ženski del karavane.