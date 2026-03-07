Najboljši skakalec v zgodovini smučarskih skokov Prevc spet na stopničkah

Dan po naporni petkovi tekmi, ko je Prevc najprej preskočil vse tekmece za potrditev velikega globusa, žirija pa ga je nato diskvalificirala zaradi centimeter predolgih smuči glede na telesno težo, se je slovenski as vrnil na oder za zmagovalce. Najboljši skakalec v zgodovini smučarskih skokov, kot so ga označili pri krovni mednarodni zvezi, ki je v petek v le 363 dneh potrdil redek grand slam uspehov - ima naslova svetovnega prvaka v smučarskih skokih in poletih, olimpijsko zlato, zlatega orla in veliki globus -, je danes za zmago zaostal za šest desetink točke.

Čeprav je v finalu slovenski as skočil pol metra dlje od Tschofeniga, je ta pridobil prednost zaradi boljših sodniških ocen. Vodilni po prvi seriji Japonec Ryoyu Kobayashi je zasedel tretje mesto. V finalu sta ob Prevcu nastopila še dva Slovenca. Lanski zmagovalec Lahtija Anže Lanišek je zasedel 11. mesto, Rok Oblak pa je bil 25. Brez finala je ostal Žak Mogel na 39. mestu, že v kvalifikacijah pa je obstal Timi Zajc, ki je iztržil le 56. mesto. V nedeljo na tem finskem prizorišču sledi še superekipna tekma parov.