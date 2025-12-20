Domen Prevc se ne ustavlja! Danes je bil spet neustavljiv

Slovenski smučarski skakalec Domen Prevc (330,2 točke) je pod goro Titlis slavil svojo peto zaporedno zmago v svetovnem pokalu. Prevc je napadal s tretjega mesta po prvi seriji, z daljavo dneva (142 m) v finalu pa je prišel do svoje skupno 13. posamične zmage v karieri. Japonec Ryoyu Kobayashi, vodilni po polovici tekme, je na koncu v težavnih razmerah ostal brez stopničk. Drugo mesto je zasedel Nemec Felix Hoffmann, ki je za zmago zaostal za 3,8 točke, tretji je bil drugi po prvi seriji, Japonec Ren Nikaido (318,1 točke).

»Danes je bila zelo težka tekma. Včeraj sem v kvalifikacijah naredil napako (22. mesto, op.), zato sem bil danes še toliko bolj osredotočen. Težko je bilo skakati v teh pogojih. Danes sem se počutil dobro in sem čutil veliko moči. Bilo je zahtevno za vse nas skakalce, ker je veter ves čas spreminjal smer,« je v prvem odzivu za organizatorje dejal Prevc. »Zelo dobro sem se počutil vse od jutra, noge so bile eksplozivne, bil sem gibljiv. Danes sem lažje ostal osredotočen na svoje delo,« pa je zmagovalec dodal za TV Slovenija. Prevc, ki nosi rumeno majico vodilnega v svetovnem pokalu, je tako slavil še peto zaporedno zmago.

Lanišek 9., Zajc 11.

Od Slovencev sta v finalu nastopila le še Anže Lanišek (301,4), ki je zasedel deveto mesto, Timi Zajc (298) pa je napredoval na 11. mesto. Brez finala je ostal Rok Oblak na 40. mestu, že v petkovih kvalifikacijah pa je obstal Lovro Kos. V nedeljo na istem prizorišču sledi še zadnja tekma pred prvim vrhuncem sezone, novoletno turnejo štirih skakalnic.