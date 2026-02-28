Domen Prevc je zmagal še na Kulmu: prednost v skupnem seštevku ogromna, kmalu lahko ujame brata Petra

Slovenski smučarski skakalec Domen Prevc (433 točk) je zmagovalec tekme za svetovni pokal na letalnici na Kulmu. Po daleč najdaljšem skoku druge serije je na koncu za 1,1 točke ugnal Avstrijca Stephana Embacherja. Tretji je bil še en Avstrijec Jonas Schuster (401,1).

Prevc in Embacher sta bila na vseh skokih doslej na Kulmu najbolj prepričljiva, je pa v prvi seriji Avstrijec izkoristil težave slovenskega asa in vodil za 6,5 točke. Olimpijski prvak je v drugi seriji napadel in poletel 228,5 m ter z daljavo finalne serije vrgel rokavico Embacherju. Avstrijec je skočil 219,5 in za las zaostal za prvim skakalcem sezone. Za Prevca je bila to 12. zmaga v tej sezoni svetovnega pokala, skupno pa 21. v karieri, s čimer za svojim bratom Petrom zaostaja le še za tri zmage.

Prevc ima 693 točk prednosti

Tudi v skupnem seštevku je premočno vodilni skakalec še povišal prednost. Zdaj ima pred Japoncem Ryoyujem Kobayashijem, danes osmim, 693 točk prednost devet tekem pred koncem sezone. V finalu sta ob Prevcu nastopila še Timi Zajc (358,9) in Žak Mogel. Prvi je bil po prvi seriji 19., v drugo pa ni kaj dosti dodal prvemu poskusu in zadržal položaj na razpredelnici. Mogel (333,9) je izgubil šest mest in osvojil eno točko svetovnega pokala za 30. mesto. V nedeljo bo na Kulmu še druga posamična tekma. Začela se bo ob 13.30, ob 12. uri bodo pred tem še kvalifikacije.