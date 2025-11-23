Domen Prevc tudi na drugi tekmi odličen, skočil je na stopničke

Slovenski smučarski skakalec Domen Prevc bo moral na svojo jubilejno, deseto zmago v svetovnem pokalu še malo počakati. Na drugi posamični tekmi v Lillehammerju je po prvi seriji vodil, v drugi pa je 144. slovensko zmago preprečil Japonec Ryoyu Kobayashi, ki je bil v seštevku boljši za 3,2 točke. Tretje mesto je zasedel Nemec Felix Hoffmann.

Slednji se je prvič v karieri uvrstil na stopničke, Kobayashi, ki je prevzel vodstvo v svetovnem pokalu, Prevc je tretji, pa se je veselil 36. zmage v svetovnem pokalu.

Visoko tudi Lanišek

Anže Lanišek je z zaostankom 10,3 točke zasedel šesto mesto, Timi Zajc pa je bil 13., njegov zaostanek je znašal 44,6 točke. Rok Oblak se ni uvrstil v finalno serijo, v prvi seriji je zasedel 45. mesto.