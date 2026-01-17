Domen Prevc z ogromno prednostjo do nove zmage: »Že na mizi sem vedel, da mi je uspel zelo dober skok«

Najboljši smučarski skakalec olimpijske zime Domen Prevc (285,7 točke) je zmagovalec prve od dveh tekem svetovnega pokala v japonskem Saporu. Slovenec je v finalu napadal z drugega mesta, po daljavi dneva 141 metrov pa je s prednostjo več kot 22 točk prišel že do osme zmage v sezoni. S tem je še povečal prednost v svetovnem pokalu. »Že takoj na mizi sem vedel, da mi je uspel zelo dober skok in bo šlo daleč, moji boki so bili zelo visoko. Niti nisem vedel, da imam veter v hrbet, uspelo mi je varno pristati pri 141 metrih. Pristal sem res z veliko sile. Živimo za take trenutke. Zelo se veselim jutrišnje tekme,« je v prvi izjavi za organizatorje dejal Prevc.

»Ponavadi je tu vzgornik, danes pa so se v finalu razmere spremenile, pihalo je od zadaj. Nadmorska višina mi ustreza, všeč mi je zrak tu, všeč mi je skakalnica,« je dodal 26-letni slovenski zvezdnik. V finalu sta poleg njega nastopila še dva Slovenca. Rok Oblak (223,9 točke) je z 19. mestom prišel do uspeha kariere, Timi Zajc (221,8) pa je bil 21. Žak Mogel je bil prekratek za finale, Žigo Jančarja pa so diskvalificirali zaradi opreme - imel je dva milimetra previsoke čevlje. V nedeljo bo na skakalnici Okurayama še ena posamična tekma.