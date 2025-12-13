Domen Prevc zmagal tudi danes! In to s kakšno prednostjo (VIDEO)

Domen Prevc (142,5 in 143 m, 298,5 točke) je prepričljivo zmagal na tekmi za svetovni pokal smučarskih skakalcev v nemškem Klingenthalu, kar mu je uspelo le štiri ure po slavju sestre Nike na istem prizorišču. Drugi je bil Avstrijec Stefan Kraft (132,5 in 133,5 m, 273), tretji pa domačin Philipp Raimund (134 in 131 m, 271,9). Prevc je kar za 25,5 točke ugnal Krafta, dosegel tretjo zaporedno zmago in dvanajsto v karieri, z njo je še povečal vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala. Na devetem mestu je končal Timi Zajc (125 in 131 m, 260,9), 16. je bil tretji slovenski finalist Anže Lanišek (127,5 in 128,5 m, 249,6). Po prvi seriji sta izpadla Rok Oblak (126 m, 114,9) na 37. mestu in Lovro Kos (116,5 m, 99,4), ki je bil predzadnji, 49.

Domen Prevc je s skokom prek 140 m prepričljivo vodil že po prvi seriji in napovedal, da bo števec slovenskih zmag v zgodovini pokala pomaknil na 151. Raimund je zaostajal za 9,3 točke, vsi ostali pa krepko več. Tretji je bil Avstrijec Jan Hörl s 14,4 točke zaostanka.

Tudi z drugim skokom najdaljši

V finalu je v meglenem vremenu od Slovencev najprej skočil Lanišek in 17. mesto iz uvodne serije za mesto izboljšal, čeprav ni prevzel vodstva. Kmalu zatem je bil na vrsti 13. pred finalom Timi Zajc, ki je prešel na čelo z več kot petimi točkami prednosti, kar ga je potem tudi popeljalo med deseterico. Hörl je s skokom, krajšim od 130 m, že takoj po nastopu zapustil zmagovalni oder, bil je četrti in sta ga potem prehitela še najboljša pred finalom. Dvaintridesetletni Kraft je po četrtem mestu pred finalom nato lovil 47. zmago v pokalu, a trikratnemu skupnemu zmagovalcu tokrat ni uspelo, da bi stopil na najvišjo stopničko. Domen Prevc je pristal pri 143 m in bil še za pol metra daljši kot v uvodni seriji ter je z največjima daljavama serij ugnal vse tekmece na čelu s Kraftom.

Prevc lahko svojo serijo zmag podaljša še za eno že v nedeljo, ko bodo v Klingenthalu, kjer je bila Nika Prevc pred današnjim slavjem v petek druga, nastopili le skakalci. Ob 14.30 bodo imeli kvalifikacije, tekma bo ob 16. uri.