KLINGENTHAL

Domen Prevc zmagal tudi danes! In to s kakšno prednostjo (VIDEO)

Prepričljivo je vodil po prvi seriji, v drugi pa je ponovno skočil daleč in zmagal. Pred drugouvrščenim Stefanom Kraftom je imel na koncu kar 25,5 točke prednosti.
STA, A. Ka.
 13. 12. 2025
 13. 12. 2025
2:28
Domen Prevc (142,5 in 143 m, 298,5 točke) je prepričljivo zmagal na tekmi za svetovni pokal smučarskih skakalcev v nemškem Klingenthalu, kar mu je uspelo le štiri ure po slavju sestre Nike na istem prizorišču. Drugi je bil Avstrijec Stefan Kraft (132,5 in 133,5 m, 273), tretji pa domačin Philipp Raimund (134 in 131 m, 271,9). Prevc je kar za 25,5 točke ugnal Krafta, dosegel tretjo zaporedno zmago in dvanajsto v karieri, z njo je še povečal vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala. Na devetem mestu je končal Timi Zajc (125 in 131 m, 260,9), 16. je bil tretji slovenski finalist Anže Lanišek (127,5 in 128,5 m, 249,6). Po prvi seriji sta izpadla Rok Oblak (126 m, 114,9) na 37. mestu in Lovro Kos (116,5 m, 99,4), ki je bil predzadnji, 49.

Domen Prevc je s skokom prek 140 m prepričljivo vodil že po prvi seriji in napovedal, da bo števec slovenskih zmag v zgodovini pokala pomaknil na 151. Raimund je zaostajal za 9,3 točke, vsi ostali pa krepko več. Tretji je bil Avstrijec Jan Hörl s 14,4 točke zaostanka.

Tudi z drugim skokom najdaljši

V finalu je v meglenem vremenu od Slovencev najprej skočil Lanišek in 17. mesto iz uvodne serije za mesto izboljšal, čeprav ni prevzel vodstva. Kmalu zatem je bil na vrsti 13. pred finalom Timi Zajc, ki je prešel na čelo z več kot petimi točkami prednosti, kar ga je potem tudi popeljalo med deseterico. Hörl je s skokom, krajšim od 130 m, že takoj po nastopu zapustil zmagovalni oder, bil je četrti in sta ga potem prehitela še najboljša pred finalom. Dvaintridesetletni Kraft je po četrtem mestu pred finalom nato lovil 47. zmago v pokalu, a trikratnemu skupnemu zmagovalcu tokrat ni uspelo, da bi stopil na najvišjo stopničko. Domen Prevc je pristal pri 143 m in bil še za pol metra daljši kot v uvodni seriji ter je z največjima daljavama serij ugnal vse tekmece na čelu s Kraftom.

Prevc lahko svojo serijo zmag podaljša še za eno že v nedeljo, ko bodo v Klingenthalu, kjer je bila Nika Prevc pred današnjim slavjem v petek druga, nastopili le skakalci. Ob 14.30 bodo imeli kvalifikacije, tekma bo ob 16. uri. 

18:00
Novice  |  Nedeljske novice
PADCI

Po hudi poškodbi ohranil olimpijske sanje

Trije slovenski smučarji so v manj kot mesecu dni utrpeli hude poškodbe, zato bodo ostali brez olimpijskih iger. Med tistimi, ki vztrajajo, pa je izkušeni Klemen Kosi.
Drago Perko13. 12. 2025 | 18:00
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
ANDREJ BAKRENI

Polna kabina smeha

Začelo se je z objavami na TikToku, odskočna deska je bil televizijski šov, kmalu so ga na svoje predstave začeli vabiti drugi komiki. Stal je na odrih s Perico Jerkovićem, Timom Vodopivcem, Vidom Valičem. Zaposlen je bil v Slovenski vojski, zdaj vozi tovornjak gradbenega podjetja, a pravi, da bi se že dalo živeti le na račun stand upov.
Andrej Bedek13. 12. 2025 | 18:00
17:28
Šport  |  Tekme
Domen Prevc zmagal tudi danes! In to s kakšno prednostjo (VIDEO)

Prepričljivo je vodil po prvi seriji, v drugi pa je ponovno skočil daleč in zmagal. Pred drugouvrščenim Stefanom Kraftom je imel na koncu kar 25,5 točke prednosti.
13. 12. 2025 | 17:28
17:03
Novice  |  Slovenija
NI BILO PRVIČ

V Gibanju Svoboda zaskrbljeni, pokazali so, kaj je bilo storjeno njihovi pisarni (FOTO)

Kot je videti na fotografiji, so bili okvir vrat, stena in tabla njihove brežiške pisarne popisani z razpršilom, dve stekli pa sta bili razbiti.
13. 12. 2025 | 17:03
17:00
Bulvar  |  Suzy
PEVKA

Bilo je nekoč: Ana Gabriel (Suzy)

Že v mladosti je pokazala glasbeni talent, prvič je na odru zapela pri šestih letih.
13. 12. 2025 | 17:00
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
LOVKE

Med dvema svetovoma, a vedno pri sebi

Igralka, ki se je naučila dihati v dveh jezikih in rasti v dveh kulturah, ki iz ranljivosti ustvarja moč in iz dvoma možnost. Ženska, ki se ne ukloni okvirom, ampak jih premika, iz New Yorka v Ljubljano.
Danica Lovenjak13. 12. 2025 | 17:00

