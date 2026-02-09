  • Delo d.o.o.
OLIMPIJSKE IGRE

Domen Prevc zvečer seveda favorit, a ne boste verjeli, kako skromen je

Prva serija današnje prve moške tekme na srednji skakalnici se bo začela ob 19. uri.
Domen Prevc. REUTERS/Kai Pfaffenbach FOTO: Kai Pfaffenbach Reuters
Domen Prevc. REUTERS/Kai Pfaffenbach FOTO: Kai Pfaffenbach Reuters
M. U.
 9. 2. 2026 | 16:26
 9. 2. 2026 | 16:45
3:21
A+A-

Najboljši skakalec letošnje zime Domen Prevc podobno kot sestra Nika na olimpijske igre Milano-Cortina prihaja v vlogi favorita za zlato medaljo.

image_alt
Slovenski šampion Domen Prevc presenetil: ko hoče mir, stori to

Svetovni rekorder in svetovni prvak ima v letošnji sezoni svetovnega pokala že precej lepo prednost. Na OI doslej še ni nastopil, srednja skakalnica mu ni povsem po godu, a se prve tekme veseli.

»Zadovoljen bom že z uvrstitvijo med najboljših deset«

»Zanimivo. Majhna skakalnica, zahtevne razmere, veter od zadaj, stvari niso ravno meni po godu. Ampak všeč mi je, da je bil danes en tak trening preizkušnja in je jutri tisti dan, ko bo šlo zares. Videl sem, kjer so rezerve, na kaj bo treba biti pozoren in kaj je treba še danes narediti,« je prve vtise na srednji skakalnici po nedeljskem treningu strnil Prevc. Za Televizijo Slovenija pa je poudaril: »Zadovoljen bom že z uvrstitvijo med najboljših deset.«

image_alt
Slovenska šampionka Nika Prevc na treningu potrdila status prve favoritke OI

Dotaknil se je tudi sobotnega uspeha sestre Nike, ki je na srednji skakalnici postala olimpijska podprvakinja. »Zelo lepo mi je bilo, kako je oddelala, začela. Vem, da je veliko pritiska na njej in mi je res všeč, da se je ta medalja 'poklopila'.«

Hrgota: Bo zelo zanimiva, prava olimpijska tekma

Selektor reprezentance Robert Hrgota je nedeljske trening skoke slovenskih skakalcev opisal kot solidne. Pričakuje zanimivo in pravo olimpijsko tekmo, kjer lahko pride do presenečenj. »Solidno. Anže (Lanišek) je z zadnjim skokom že blizu občutkom. Domen (Prevc) je s prvim dobro začel, mogoče potem malo preizkušal, malo se mu ni izšlo, ampak čisto solidna raven. Tudi Timijev (Zajc) zadnji skok je bil nekako že bližji. Predvsem se vidi, da je treba dobiti ritem na skakalnici, še posebej z radiusa na mizo. Je taka, da ne daje nekih povratnih informacij in se je treba temu prilagoditi. Čisto v redu za prvi dan,« je prve skoke svojih varovancev opisal glavni trener.

Hrgota danes pričakuje izenačeno tekmo. »Bo zelo zanimiva, prava olimpijska, kjer bodo lahko kakšni favoriti delali napake in bodo kakšna presenečenja. Vidimo, da je 20 tekmovalcev v nekaj metrih, kar bo zelo fascinantno gledati. Veselim se, rezultatskih pričakovanj pa trenutno nimam nobenih. Bolj razmišljam, kako še popraviti določene stvari, da vidimo prave skoke še iz mize, potem bomo pa že videli,« je menil po treningu.

Nika, ki vedno strmi k vrhunskim rezultatom, je bila na koncu tekme sprva razočarana, da ni osvojila zlata, a nad tem Domen ni presenečen.

image_alt
Kolajna iz otroških sanj Nike Prevc: Vem, da je moja, zaslužena in nezamenljiva

»Je čisto normalno. Če n treningu tako gladko zmagaš in misliš, da si v ospredju, narediš dve napaki, na koncu pa je še zmeraj druga s takimi skoki plus to, da je imela dosti slabše razmere v obeh skokih in je malo zmanjkalo do prvega mesta. Konec koncev, ko je nekaj časa minilo in je videla, da medaljo imam, to je pomembno, se je tudi ona umirila in bila danes zelo dobre volje,« je dejal.

smučarski skokiNika PrevcDomen Prevcolimpijske igre
