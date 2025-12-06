Domen Prevc prišel do nove zmage! Po tekmi je lahko zelo zadovoljen tudi Lanišek

Slovenski smučarski skakalec Domen Prevc (286,2 točke) je na prvi od dveh tekem svetovnega pokala v poljski Wisli slavil prvo zmago v olimpijski zimi, skupno pa deseto v karieri. Anže Lanišek (265,8) je obdržal rumeno majico vodilnega v svetovnem pokalu in končal tik za stopničkami na četrtem mestu; do tretjega mu je zmanjkalo 1,4 točke. Prevc je bil najboljši že po prvi seriji, v finalu pa je kljub temu, da je pri odskoku malenkost zamudil, le še potrdil 148. zmago za slovenske smučarske skoke. Obenem je niz slovenskih zmag po slavjih Laniška v Falunu in Ruki podaljšal na tri. Zmagovalni oder sta ob Prevcu dopolnila Nemec Philipp Raimund, ki mu je do prve zmage v svetovnem pokalu zmanjkalo 6,8 točke, tretji je bil Japonec Ryoyu Kobayashi (267,2 točke).

»Morda je bilo podobno čustveno le še na svetovnem prvenstvu v Trondheimu. Tudi danes sem čutil veliko pritiska, še sploh po slabših petkovih kvalifikacijah in katastrofalni poskusni seriji, zato sem si rekel, da se moram umiriti, popraviti napake in uživati. To mi je tudi uspelo, naredil sem dva svoja najboljša skoka v Wisli. Zelo, zelo sem vesel te zmage,« je v prvem odzivu po zmagi za krovno zvezo Fis dejal Prevc. Po drugem mestu njegovega varovanca zadovoljstva ni skrival niti nemški selektor Stefan Horngacher. »Z drugim mestom smo lahko zelo zadovoljni. Upal sem, da bo Philipp danes zmagal, saj je v finalu pokazal odličen skok. Ampak tudi Domen je skočil daleč, to moramo sprejeti,« je dejal na ZDF.

Tretji slovenski finalist Timi Zajc (255,9 točke) je bil danes 12. V nedeljo skakalce na tem poljskem prizorišču čaka še ena tekma, preden bodo sezono nadaljevali v nemškem Klingenthalu.