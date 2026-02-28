  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KVALIFIKACIJE NA KULMU

Domen že komaj čakal na vrnitev v karavano

Prevc v včerajšnjih kvalifikacijah na Kulmu poletel do tretjega mesta. Najboljši je bil mladi Avstrijec Stephan Embacher, šok za Anžeta Laniška.
Domen Prevc je takole včeraj letel na Kulmu. FOTO: Christian Bruna/Reuters

Domen Prevc je takole včeraj letel na Kulmu. FOTO: Christian Bruna/Reuters

Avstrijec Stephan Embacher je bil najboljši v kvalifikacijah za današnjo tekmo v FOTO: Kacper Pempel/Reuters

Avstrijec Stephan Embacher je bil najboljši v kvalifikacijah za današnjo tekmo v FOTO: Kacper Pempel/Reuters

Nika Prevc si želi v Hinzenbachu predvsem uživati. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

Nika Prevc si želi v Hinzenbachu predvsem uživati. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

Domen Prevc je takole včeraj letel na Kulmu. FOTO: Christian Bruna/Reuters
Avstrijec Stephan Embacher je bil najboljši v kvalifikacijah za današnjo tekmo v FOTO: Kacper Pempel/Reuters
Nika Prevc si želi v Hinzenbachu predvsem uživati. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters
Miha Šimnovec
 28. 2. 2026 | 06:35
4:19
A+A-

V napovedih za tridnevno prireditev za svetovni pokal v smučarskih poletih na Kulmu je bil olimpijski prvak Domen Prevc precej zadržan. »Po eni strani se jih zelo veselim, po drugi pa mi je jasno, da nikakor ne bo samo po sebi umevno, da bom letel daleč. Zato moram poskrbeti, da bom ohranil zbranost in da bom tekme pričakal s spočitimi nogami,« je razmišljal 26-letni as iz Dolenje vasi pri Železnikih.

Zdelo se je, kot da se je še bolj kot nastopov na letalnici v Bad Mitterndorfu oziroma Tauplitzu veselil tega, da se je malo umaknil od vsega »rompompoma«. »Moram priznati, da sem res že komaj čakal na vrnitev v karavano, da se bom lahko spet v miru osredotočil nase in na svoje naloge. Da mi ne bo treba več hoditi po različnih krajih in biti po cele dneve na nogah. Zgodilo se mi je, da sem se vrnil domov ob desetih zvečer, ko sem ugotovil, da čez dan nisem imel niti toliko časa, da bi dal kaj vase. A pridejo takšni dnevi, ko je treba stisniti zobe,« se je na minule dneve ozrl najmlajši od bratov Prevc, ki je s poletom, dolgim 208,5 metra, v včerajšnjih kvalifikacijah osvojil tretje mesto za mladim Avstrijcem Stephanom Embacherjem (219 m) in Japoncem Naokijem Nakamuro (218,5 m).

Avstrijec Stephan Embacher je bil najboljši v kvalifikacijah za današnjo tekmo v FOTO: Kacper Pempel/Reuters
Avstrijec Stephan Embacher je bil najboljši v kvalifikacijah za današnjo tekmo v FOTO: Kacper Pempel/Reuters

Kot je Domen večkrat ponovil, je imel po vrnitvi iz Predazza resnično veliko obveznosti. »Moji dnevi so bili zelo dolgi, bil sem na nogah tako rekoč od jutra do večera. Ob treningih, testiranju opreme sem imel namreč še mnoge sponzorske in medijske obveznosti. Dnevi so bili hitro prekratki za vse, kar sem nameraval postoriti. Kamorkoli sem prišel, povsod so me cukali za rokav, vsak si je želel kaj od mene. Najtežje mi je zaradi otrok ... A če bi vsakomur namenil pet minut, ne bi prišel nikamor. Preprosto ne morem ustreči vsem, če se želim normalno pripraviti za tekme,« je poudaril »Domenator«, ki se je moral na sredinem državnem prvenstvu v Planici sprijazniti s srebrno kolajno, potem ko je moral za 10,1 točke priznati premoč zlatemu Anžetu Lanišku, ki so ga – mimogrede – včeraj diskvalificirali že na vrhu zaletišča.

»Če upoštevam, da se mi je nabralo veliko stvari, da so bile moje noge že utrujene, da nam je veter pihal v hrbet, da sem preizkušal nove čevlje, ki jih sicer na Kulmu še ne bom uporabil, je bilo v redu,« je bil na koncu zadovoljen tudi z naslovom državnega podprvaka. Ob njem se bosta za čim boljšo uvrstitev danes (13.30) od Slovencev potegovala tudi Timi Zajc (201,5 m/26.) in Žak Mogel (185 m/39.), medtem ko je bil Rok Oblak (191 m/42.) v kvalifikacijah le za malo prekratek. Novo priložnost bo imel – tako kot Lanišek – v jutrišnjih (12.00) kvalifikacijah za drugo tekmo na Kulmu (13.30).

625 točk naskoka že ima Domen Prevc kot vodilni v skupni razvrstitvi za svetovni pokal pred drugouvrščenim Japoncem Rjojujem Kobajašijem.

Z lepimi spomini na Hinzenbach

Najboljše smučarske skakalke na svetu so se zbrale v Hinzenbachu, kjer bo skušala vodilna v skupni razvrstitvi Nika Prevc narediti naslednja koraka proti tretjemu zaporednemu velikemu kristalnemu globusu. Da je še vedno v dobri formi, je potrdila s prepričljivo zmago na sredinem državnem prvenstvu v Planici.

Nika Prevc si želi v Hinzenbachu predvsem uživati. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters
Nika Prevc si želi v Hinzenbachu predvsem uživati. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

»Zadovoljna sem z zadnjim skokom na DP, počitkom po olimpijskih igrah in sproščenostjo. Začela sem se bolje čutiti na skakalnici, upam, da bom nadaljevala v takšnem slogu,« si je zaželela Prevčeva, ki ji sicer to, da so tekmovale na srednji planiški napravi, ni bilo v redu, toda odločitev glavnega trenerja Jurija Tepeša je bila – kot je pristavila – zelo smiselna glede na to, da se bo svetovni pokal nadaljeval na manjši napravi v Hinzenbachu. Obe preizkušnji – tako današnja kot jutrišnja – se bosta začeli ob 15.20.

»Najpomembneje bo, da bom na tekmi spet uživala. Ker je tamkajšnja skakalnica zelo majhna, mi ni tako zanimiva, imam pa nanjo lepe spomine,« je še dejala 20-letna zvezdnica kranjskega Triglava. Ob njej bodo Slovenijo v Zgornji Avstriji zastopale še povratnica po poškodbi Taja Bodlaj, Jerica Jesenko, Katra Komar, Nika Vodan in Nina Kontrec, novinka na preizkušnjah najvišje ravni v tujini.

Več iz teme

Peter PrevcAnže LanišekKulmDomen Prevcsmučarski poleti
ZADNJE NOVICE
08:06
Lifestyle  |  Astro
ASTRO NAPOVED TEDNA

Teden v zvezdah: prihaja Lunin mrk, ste pripravljeni na posledice preteklosti?

Preverite, kakšen teden napovedujejo zvezde.
Joy Lotos28. 2. 2026 | 08:06
08:04
Novice  |  Svet
NAPAD

Izrael napadel Iran

Izraelski obrambni minister Israel Katz je dejal, da je šlo za preventivni napad, »da bi odpravili grožnje«.
28. 2. 2026 | 08:04
07:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Kmečka pita z matevžem: pastirska klasika po slovensko

S tako bogato jedjo zlahka odbijemo še zadnje ledene lovke odhajajoče zime.
Midva Kuhava28. 2. 2026 | 07:30
07:29
Novice  |  Slovenija
ZA VEČJO VARNOST

To je od danes za mlajše od 15 let prepovedano

Začel je veljati spremenjeni zakon o voznikih.
28. 2. 2026 | 07:29
07:15
Lifestyle  |  Polet
NIKOLI NI PREPOZNO ZA ZAČETEK

Kaj se zgodi, če po 50. letu prenehate z gibanjem? Posledice so hude

Gibanje po 50. letu ni več izbira, temveč nuja.
Miroslav Cvjetičanin28. 2. 2026 | 07:15
07:14
Premium
Novice  |  Slovenija
ZPIZ

Dobra novica, marčni odstotek bo na računih od maja

Predlog izredne uskladitve pokojnin dobil soglasje sveta Zpiza. A bo zaradi uvajanja digitalizacije zamuda pri izplačilu.
Barbara Hočevar28. 2. 2026 | 07:14

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki