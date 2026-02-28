Domen že komaj čakal na vrnitev v karavano

V napovedih za tridnevno prireditev za svetovni pokal v smučarskih poletih na Kulmu je bil olimpijski prvak Domen Prevc precej zadržan. »Po eni strani se jih zelo veselim, po drugi pa mi je jasno, da nikakor ne bo samo po sebi umevno, da bom letel daleč. Zato moram poskrbeti, da bom ohranil zbranost in da bom tekme pričakal s spočitimi nogami,« je razmišljal 26-letni as iz Dolenje vasi pri Železnikih.

Zdelo se je, kot da se je še bolj kot nastopov na letalnici v Bad Mitterndorfu oziroma Tauplitzu veselil tega, da se je malo umaknil od vsega »rompompoma«. »Moram priznati, da sem res že komaj čakal na vrnitev v karavano, da se bom lahko spet v miru osredotočil nase in na svoje naloge. Da mi ne bo treba več hoditi po različnih krajih in biti po cele dneve na nogah. Zgodilo se mi je, da sem se vrnil domov ob desetih zvečer, ko sem ugotovil, da čez dan nisem imel niti toliko časa, da bi dal kaj vase. A pridejo takšni dnevi, ko je treba stisniti zobe,« se je na minule dneve ozrl najmlajši od bratov Prevc, ki je s poletom, dolgim 208,5 metra, v včerajšnjih kvalifikacijah osvojil tretje mesto za mladim Avstrijcem Stephanom Embacherjem (219 m) in Japoncem Naokijem Nakamuro (218,5 m).

Avstrijec Stephan Embacher je bil najboljši v kvalifikacijah za današnjo tekmo v FOTO: Kacper Pempel/Reuters

Kot je Domen večkrat ponovil, je imel po vrnitvi iz Predazza resnično veliko obveznosti. »Moji dnevi so bili zelo dolgi, bil sem na nogah tako rekoč od jutra do večera. Ob treningih, testiranju opreme sem imel namreč še mnoge sponzorske in medijske obveznosti. Dnevi so bili hitro prekratki za vse, kar sem nameraval postoriti. Kamorkoli sem prišel, povsod so me cukali za rokav, vsak si je želel kaj od mene. Najtežje mi je zaradi otrok ... A če bi vsakomur namenil pet minut, ne bi prišel nikamor. Preprosto ne morem ustreči vsem, če se želim normalno pripraviti za tekme,« je poudaril »Domenator«, ki se je moral na sredinem državnem prvenstvu v Planici sprijazniti s srebrno kolajno, potem ko je moral za 10,1 točke priznati premoč zlatemu Anžetu Lanišku, ki so ga – mimogrede – včeraj diskvalificirali že na vrhu zaletišča.

»Če upoštevam, da se mi je nabralo veliko stvari, da so bile moje noge že utrujene, da nam je veter pihal v hrbet, da sem preizkušal nove čevlje, ki jih sicer na Kulmu še ne bom uporabil, je bilo v redu,« je bil na koncu zadovoljen tudi z naslovom državnega podprvaka. Ob njem se bosta za čim boljšo uvrstitev danes (13.30) od Slovencev potegovala tudi Timi Zajc (201,5 m/26.) in Žak Mogel (185 m/39.), medtem ko je bil Rok Oblak (191 m/42.) v kvalifikacijah le za malo prekratek. Novo priložnost bo imel – tako kot Lanišek – v jutrišnjih (12.00) kvalifikacijah za drugo tekmo na Kulmu (13.30).

625 točk naskoka že ima Domen Prevc kot vodilni v skupni razvrstitvi za svetovni pokal pred drugouvrščenim Japoncem Rjojujem Kobajašijem.

Z lepimi spomini na Hinzenbach

Najboljše smučarske skakalke na svetu so se zbrale v Hinzenbachu, kjer bo skušala vodilna v skupni razvrstitvi Nika Prevc narediti naslednja koraka proti tretjemu zaporednemu velikemu kristalnemu globusu. Da je še vedno v dobri formi, je potrdila s prepričljivo zmago na sredinem državnem prvenstvu v Planici.

Nika Prevc si želi v Hinzenbachu predvsem uživati. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

»Zadovoljna sem z zadnjim skokom na DP, počitkom po olimpijskih igrah in sproščenostjo. Začela sem se bolje čutiti na skakalnici, upam, da bom nadaljevala v takšnem slogu,« si je zaželela Prevčeva, ki ji sicer to, da so tekmovale na srednji planiški napravi, ni bilo v redu, toda odločitev glavnega trenerja Jurija Tepeša je bila – kot je pristavila – zelo smiselna glede na to, da se bo svetovni pokal nadaljeval na manjši napravi v Hinzenbachu. Obe preizkušnji – tako današnja kot jutrišnja – se bosta začeli ob 15.20.

»Najpomembneje bo, da bom na tekmi spet uživala. Ker je tamkajšnja skakalnica zelo majhna, mi ni tako zanimiva, imam pa nanjo lepe spomine,« je še dejala 20-letna zvezdnica kranjskega Triglava. Ob njej bodo Slovenijo v Zgornji Avstriji zastopale še povratnica po poškodbi Taja Bodlaj, Jerica Jesenko, Katra Komar, Nika Vodan in Nina Kontrec, novinka na preizkušnjah najvišje ravni v tujini.