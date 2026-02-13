  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NAJBOLJŠI SKAKALEC ZIME

Domenator postavil daljavo dneva po prvi seriji in hitro zaključil trening (FOTO)

Domen Prevc je navdušil na treningu na veliki skakalnici v Predazzo.
Domen Prevc FOTO: Kai Pfaffenbach Reuters

Domen Prevc FOTO: Kai Pfaffenbach Reuters

FOTO: Kai Pfaffenbach Reuters

FOTO: Kai Pfaffenbach Reuters

FOTO: Stephanie Lecocq Reuters

FOTO: Stephanie Lecocq Reuters

FOTO: Tobias Schwarz Afp

FOTO: Tobias Schwarz Afp

FOTO: Tobias Schwarz Afp

FOTO: Tobias Schwarz Afp

Domen Prevc FOTO: Kai Pfaffenbach Reuters
FOTO: Kai Pfaffenbach Reuters
FOTO: Stephanie Lecocq Reuters
FOTO: Tobias Schwarz Afp
FOTO: Tobias Schwarz Afp
STA, A. G.
 13. 2. 2026 | 21:06
 13. 2. 2026 | 21:09
1:34
A+A-

Smučarski skakalci so na veliki skakalnici v Predazzu končali drugi uradni trening. Slovenski skakalni šampion Domen Prevc je danes konkurenco preskočil v prvi od treh serij, postavil je tudi daljavo dneva in nato predčasno končal trening. Prevc je v prvi seriji pristal pri 138,5 m, sicer ne tako daleč kot v četrtkovem zadnjem skoku, a je bil vseeno najboljši med vsemi. Najboljši skakalec zime si je nabral dovolj občutkov na skakalnici, da je zatem trening zaključil.

V prvem poskusu je dober skok uspel tudi Timiju Zajcu, ki je imel s 132 m peti dosežek. V preostalih dveh serijah je bil 13. (130 m) in 21. (122 m). Tretji slovenski predstavnik Anže Lanišek je bil najboljši v tretji seriji, ko je prav tako zasedel peto mesto (121 m), v prvi seriji je bil 16. (121 m), v drugi 30. (124,5 m). Drugo serijo je sicer dobil Japonec Ren Nikaido (132,5 m), ki je bil v prvem poskusu tretji, v tretje pa četrti. V zadnji seriji je bil najboljši Avstrijec Jan Hörl (132 m), ki je drugi skok izpustil, v prvem pa zaostal le za Prevcem.

FOTO: Kai Pfaffenbach Reuters
FOTO: Kai Pfaffenbach Reuters
FOTO: Stephanie Lecocq Reuters
FOTO: Stephanie Lecocq Reuters

Tekma skakalcev na veliki olimpijski skakalnici bo na sporedu v soboto, prva serija se bo začela ob 18.45. V ponedeljek bodo olimpijske igre skakalci končali s super ekipno tekmo.

FOTO: Tobias Schwarz Afp
FOTO: Tobias Schwarz Afp
FOTO: Tobias Schwarz Afp
FOTO: Tobias Schwarz Afp

Več iz teme

Domen Prevcsmučarski skokitreningPredazzoolimpijske igrezimske olimpijske igre
ZADNJE NOVICE
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Komentar Dušana Malovrha: Čakajoč na krofe

Najbrž si v karnevalskem razpoloženju celo dietetiki in nutricionisti nadenejo maske in tako skriti brez občutka krivde zmažejo krof ali dva …
Dušan Malovrh13. 2. 2026 | 22:25
22:07
Bralci
PRAZNIK LJUBEZNI

Za valentinovo tudi letos voščila v Slovenskih novicah

Na letošnje valentinovo ste lahko ljubezen svoji dragi ali dragemu izpovedali v najbolj branem časniku v Sloveniji. Vaša voščila brezplačno objavljamo na dan zaljubljencev, v soboto, 14. februarja 2026, v spletni in tiskani ediciji Slovenskih novic.
13. 2. 2026 | 22:07
22:04
Bulvar  |  Zanimivosti
LONDONSKI MARATON Z BONNIE

Nova šokantna rekordna orgija, Bonnie Blue več sto moških čakalo ure in ure

Bonnie Blue je podrla nov rekord, ki je zasenčil njen podvig s 1.057 moškimi.
13. 2. 2026 | 22:04
21:35
Lifestyle  |  Astro
ASTRO SKRIVNOST USPEHA

Vaše znamenje morda skriva odgovor, zakaj vam motivacija včasih izgine

Preverite, kako se motivirajo različna znamenja in kaj jih žene naprej.
13. 2. 2026 | 21:35
21:06
Šport  |  Tekme
NAJBOLJŠI SKAKALEC ZIME

Domenator postavil daljavo dneva po prvi seriji in hitro zaključil trening (FOTO)

Domen Prevc je navdušil na treningu na veliki skakalnici v Predazzo.
13. 2. 2026 | 21:06
21:00
Bulvar  |  Suzy
MYCHI

Sporočilo ob koncu tedna ... (Suzy)

Ni naključje, da se prav zdaj, ko megla še visi nad zimo, pred vami odpira svetloba.
13. 2. 2026 | 21:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Promo
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Zakaj se izpah pri nekateri stalno ponavlja?

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
PromoPhoto
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Zakaj se izpah pri nekateri stalno ponavlja?

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Tako boste lažje odločali o svojih investicijah

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki