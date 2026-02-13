Domenator postavil daljavo dneva po prvi seriji in hitro zaključil trening (FOTO)

Smučarski skakalci so na veliki skakalnici v Predazzu končali drugi uradni trening. Slovenski skakalni šampion Domen Prevc je danes konkurenco preskočil v prvi od treh serij, postavil je tudi daljavo dneva in nato predčasno končal trening. Prevc je v prvi seriji pristal pri 138,5 m, sicer ne tako daleč kot v četrtkovem zadnjem skoku, a je bil vseeno najboljši med vsemi. Najboljši skakalec zime si je nabral dovolj občutkov na skakalnici, da je zatem trening zaključil.

V prvem poskusu je dober skok uspel tudi Timiju Zajcu, ki je imel s 132 m peti dosežek. V preostalih dveh serijah je bil 13. (130 m) in 21. (122 m). Tretji slovenski predstavnik Anže Lanišek je bil najboljši v tretji seriji, ko je prav tako zasedel peto mesto (121 m), v prvi seriji je bil 16. (121 m), v drugi 30. (124,5 m). Drugo serijo je sicer dobil Japonec Ren Nikaido (132,5 m), ki je bil v prvem poskusu tretji, v tretje pa četrti. V zadnji seriji je bil najboljši Avstrijec Jan Hörl (132 m), ki je drugi skok izpustil, v prvem pa zaostal le za Prevcem.

FOTO: Kai Pfaffenbach Reuters

FOTO: Stephanie Lecocq Reuters

Tekma skakalcev na veliki olimpijski skakalnici bo na sporedu v soboto, prva serija se bo začela ob 18.45. V ponedeljek bodo olimpijske igre skakalci končali s super ekipno tekmo.

FOTO: Tobias Schwarz Afp