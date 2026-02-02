  • Delo d.o.o.
IZJEMEN POLET

Domenator tudi na generalki za OI v središču pozornosti

Prevc v Willingenu, zadnji postaji pred vrhuncem zime, navdušil z izjemnim poletom in priklonom. Njegova sestra Nika se je po najdaljšem skoku zadovoljna vrnila domov.
Miha Šimnovec
 2. 2. 2026 | 05:35
4:31
Tudi v Willingenu, generalki smučarskih skakalcev za 25. zimske olimpijske igre, ki se bodo v petek začele v Italiji, se je v središču pozornosti znašel Domen Prevc. Slovenski šampion je na sobotni tekmi v obeh serijah (146,5 m in 155 m) poletel najdlje in najbolje med vsemi ter slavil novo prepričljivo zmago v svetovnem pokalu. V skakalnih krogih je še posebej odmeval njegov finalni polet, s katerim je pred 22.000 gledalci le za pol metra zgrešil rekord velike naprave Mühlenkopfschanze, ki ga je predlani dosegel Norvežan Johann Andre Forfang (155,5 m). Po pristanku z velike višine, po katerem ga je potegnilo močno nazaj na zadnjico (nekateri so celo menili, da se je z njo dotaknil tal), se je Domenator z globokim priklonom zahvalil številnim ljubiteljem skokov za glasno spodbujanje, Horst Nilgen, medijski koordinator za skoke pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS), pa mu je čestital za nov nepozaben šov.

»V Willingenu je vedno užitek tekmovati, tukajšnja skakalnica je namreč prav čarobna,« je največjo napravo – če odmislimo letalnice – opisal najmlajši od bratov Prevc in glede svojega izjemnega nastopa dejal, da v zraku začutil dobre razmere. »Ker sem v drugem delu leta dobil veliko višino, sem se začel že prej pripravljati na pristanek. Paziti sem moral na to, da bom varno doskočil,« je pojasnil 26-letni šampion iz Dolenje vasi pri Železnikih, ki je dal jasno vedeti, da se teden dni pred začetkom olimpijskih iger nikakor ni želel poškodovati.

Kakor je ponovil, ostaja z obema nogama na trdnih tleh. »Trudim se, da me ne bi prevzela vsa ta čustva, in da ego pri meni ne bi stopil v ospredje. To so najpomembnejše stvari, ki sem se jih naučil od svojega brata Petra, ki je bil pred leti v podobnem položaju,« je razkril Domen in v isti sapi pripomnil, češ da se počuti zelo privilegiranega, ker se lahko uči od vseh ljudi pred seboj. »Zgolj svoj ego moram postaviti na stran in si reči: 'Poglej, ne vem vsega, vendar grem lahko korak za korakom, se učim, delam vsak dan in ostanem osredotočen na stvari, ki mi prinašajo dobre skoke in rezultate.' Temu moram slediti še naprej,« je skrivnost svojega uspeha v tej sezoni razkril najmlajši od bratov Prevc.

Čeprav je po eni skromen in zadržan, uživa tudi v vlogi zabavljača. »Rad uprizorim šov in rad uživam v svojem delu. Na koncu dneva pa se na nek način vidim tudi kot šovman,« je zaupal svetovni prvak z velike skakalnice v Trondheimu in letalnice v Oberstdorfu in glede svojega globokega priklona gledalcem slikovito pristavil: »Rad hodim v opero, v kateri pridejo nastopajoči po koncu predstave vedno pred občinstvo. Ta gesta je najvišja oblika spoštovanja do publike in izraz hvaležnosti. Menim, da tudi zaradi takšnih stvari odidejo na koncu vsi domov zadovoljni.« Ob Prevcu, ki je predvčerajšnjim za zajetnih 22 točk preskočil drugouvrščenega Japonca Rena Nikaida, sta se med Slovenci na prvi tekmi v Willingenu v finale prebila tudi Rok Oblak in Anže Lanišek, ki sta drug za drugim pristala na 16. oziroma 17. mestu.

Močno okrnjena konkurenca deklet

Vrhunsko pripravljenost je na veliki skakalnici Mühlenkopfschanze minuli konec tedna potrdila tudi Domnova sestra Nika Prevc, ki se je po sobotnem drugem mestu včeraj z največjo daljavo finala in tekme (146 m) z osmega mesta (123 m) zavihtela na tretjo stopnico zmagovalnega odra. Obe preizkušnji – drugo s skokoma, dolgima 136 in 138,5 metra, je v svojo korist odločila Norvežanka Eirin Maria Kvandal.

»V finalu mi je uspel res dober nastop, moj doslej najboljši v Willingenu, s katerim grem lahko zadovoljna domov,« je izjavila Prevčeva in ponovila, da ima visoke cilje za olimpijske igre. »Za vsakogar so igre vrhunec sezone in vsakdo si želi na njih doseči kar največ,« je še dodala 20-letna šampionka kranjskega Triglava, ki ima kot vodilna v skupni razvrstitvi za svetovni pokal že 486 točk naskoka pred najbližjo zasledovalko, Japonko Nozomi Marujama, včeraj drugouvrščeno tudi na tekmi. V okrnjeni konkurenci (v soboto je bilo na startu zgolj 34 tekmovalk iz devetih držav, včeraj pa po odpovedi Avstrijke Lise Eder le 33) so se obakrat do točk dokopale tudi preostale Slovenke Nika Vodan (20. in 6.), Katra Komar (24. in 21.) in Maja Kovačič (25. in 17.).

486 točk prednosti ima nosilka rumene majice Nika Prevc v skupni razvrstitvi pred najbližjo zasledovalko, Japonko Nozomi Marujama.

smučarski skokiWillingenDomen PrevcNika Prevc
