SP V SMUČARSKIH POLETIH

Domenator osvojil zlato, incident odnesel ekipno kolajno

Domen Prevc tretji slovenski svetovni prvak v smučarskih poletih. Na ekipni tekmi brez kolajne po težavah Prevca s smučmi.
Svetovnemu prvaku Domnu Prevcu sta družbo na zmagovalnem odru delala srebrni Norvežan Marius Lindvik (levo) in bronasti Japonec Ren Nikaido (desno). FOTO: OK Oberstdorf

Z Domnom Prevcem sta se veselila tudi Anže Lanišek (levo) in Timi Zajc. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Nika Prevc je v Saporu slavila že 12. in 13. zmago v sezoni. FOTO: Voranc Vogel

Miha Šimnovec
 26. 1. 2026 | 06:31
5:54
Domen Prevc je na 29. svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih v Oberstdorfu upravičil vlogo glavnega favorita in z velikanskim naskokom osvojil zlato lovoriko. Z izjemo uvodnega nastopa (204 m), s katerim je za pičle 1,4 točke zaostal za Norvežanom Mariusom Lindvikom (226,5 m), je v svojo korist prepričljivo odločil preostale tri serije (224,5 m, 232 m in 222,5 m) in hitro razblinil vse dvome o zmagovalcu.

»Domenator«, kakor so 26-letnemu zvezdniku kranjskega Triglava nadeli vzdevek tuji komentatorji, je tudi na velikanki Heinija Klopferja letel, kot da bi bil z drugega planeta. Na največji nemški napravi, ki leži slabih dvajset minut vožnje od skakalnice pod Senčno goro, na kateri je pred mesecem dni kot prvi Slovenec zmagal na tekmi novoletne turneje in začel svoj pohod proti zlatemu orlu, je uprizoril novo igro mačke z mišmi. Po prvem poskusu, pred katerim mu je glavni trener slovenske reprezentance Robert Hrgota dodatno skrajšal nalet in v katerega so se prikradle manjše napake, je stopnjeval svoje nastope ter iz poleta v polet višal prednost pred zasledovalci.

Incident odnesel kolajno

Na ekipni tekmi je Slovenija ostala brez odličja, potem ko je tik pred nastopom v prvi seriji na vrhu zaletišča Domnu Prevcu smučka ušla in se po zaletni mizi odpeljala v dolino. Žirija Prevcu v prvi seriji ni dovolila nastopa z nadomestnimi smučmi, Slovenija je tako brez enega skoka ostala brez možnosti za vrh, odločitev je dvignila veliko prahu. Svetovni prvaki so postali Japonci, Slovenci so osvojili 6. mesto.

Na koncu je imel slovenski šampion, za katerega je nekdanji avstrijski as Michael Hayböck izjavil, da leti kakor letalo, pred srebrnim Lindvikom zajetne 59,5 točke zaloge, kar je druga najvišja prednost v zgodovini tega tekmovanja. Višjo si je priletel zgolj legendarni Finec Jari Puikkonen, ki je leta 1981 prav tako na letalnici v Oberstdorfu drugouvrščenega Avstrijca Armina Koglerja premagal še za točko več (za 60,5 točke). »Za ta uspeh sem dolgo trdo delal,« je Prevc po novem podvigu ponovil besede, s katerimi je slovenske poročevalce nagovoril že po velikem zmagoslavju na novoletni turneji. Ob tem je priznal, da ga je sobotni prvi polet (232 m), ki je bil najdaljši med vsemi na posamični tekmi, presenetil, saj je čez hrbtišče nesel resnično visoko hitrost.

Nika kakor Domen

Nika Prevc nadaljuje svoj pohod proti tretjemu zaporednemu velikemu kristalnemu globusu. V Saporu je minuli vikend – tako kot pred tednom dni njen brat Domen – dobila obe tekmi in se še utrdila na vrhu skupne razvrstitve za svetovni pokal. »Toliko snega kot danes še nisem videla. Vesela sem, da mi je uspel zelo dober skok in da sem spet zmagala,« je bila zadovoljna 20-letna šampionka kranjskega Triglava, potem ko je včeraj s 139,5 metra izenačila rekord velike naprave Okurajama, ki ga je leta 2020 dosegla Norvežanka Maren Lundby. Prevčevi, ki je slavila 34. in 35. zmago v svetovnem pokalu ter ima kot vodilna v seštevku že 486 točk naskoka pred Japonko Nozomi Marujama (v Saporu 4. in 12.), se je obakrat najbolj približala Kanadčanka Abigail Strate. Od Slovenk si je na obeh preizkušnjah točke priskakala tudi Nika Vodan (10. in 7.), po enkrat pa sta se v finale prebili Katra Komar (30. in 34.) in Maja Kovačič (31. in 29.).

Že komaj čaka na OI

Kot je večkrat poudaril, so sicer smučarski poleti med njegovimi najljubšimi vrhunci. »Na začetku sezone sem si rekel, da bom super zadovoljen, če bom osvojil bodisi zlatega orla, bodisi naslov svetovnega prvaka v poletih, bodisi veliki kristalni globus. Zdaj že imam dve lovoriki, tretja pa je na dosegu rok. Neverjetno, kako se odvija sezona,« se je samemu sebi čudil zlati orel iz Dolenje vasi pri Železnikih. »Vesel sem, da se mi trud, ki ga vlagam, tako lepo vrača,« je pripomnil tretji slovenski svetovni prvak v poletih po Robertu Kranjcu (Vikersund 2012) in svojem bratu Petru Prevcu (Kulm 2016).

Novega imenitnega uspeha se je sicer Domen pred 18.000 gledalci veselil precej zadržano. »Že po naravi nisem takšen, da bi ravno kričal od navdušenja, sem pa izjemno vesel,« je o sebi povedal najmlajši od bratov Prevc, ki z enim očesom že pogleduje tudi proti bližnjim olimpijskim igram v Italiji (med 6. in 22. februarjem). »Komaj čakam, da se začnejo,« se Domen že veseli svojega krstnega nastopa na največji športni prireditvi. Če se bo tudi v Predazzu ovenčal s posamično zlato kolajno, bo postal šele drugi smučarski skakalec v zgodovini po slovitem Fincu Mattiju Nykänenu z vsemi možnimi skakalnimi lovorikami.

59,5 točke naskoka je imel zlati Domen Prevc pred drugouvrščenim Norvežanom Mariusom Lindvikom.

Prevčevo zmagoslavje je dopolnil Anže Lanišek, ki je zasedel zelo dobro osmo mesto, več pa si je zagotovo želel Timi Zajc, ki se je moral na koncu sprijazniti z 20. mestom. Naš četrti predstavnik Žak Mogel je posamično tekmo končal na 36. mestu. Konec tedna se bodo najboljši skakalci med seboj merili v Willingenu, kjer se jim bodo v lovu na točke svetovnega pokala pridružile tudi skakalke.

Prevc razred zase

SP v Oberstdorfu (HS-235):

1. D. Prevc (Slo) 905,4 (204, 224.5, 232, 222.5), 2. Lindvik (Nor) 845,9 (226.5, 212, 221, 231.5), 3. Nikaido (Jap) 842,4 (230.5, 224.5, 221.5, 220), 4. Hörl 818,8 (207, 230, 211.5, 224), 5. Embacher (oba Avs) 811,5 (209, 204.5, 212.5, 227.5), 8. Lanišek 796,8 (199.5, 227, 199.5, 212.5), 20. Zajc 739,6 (213, 196.5, 186.5, 205), 36. Mogel (vsi Slo) 160,8 (190).

Domen Prevcsmučarski skokismučarski poletiOberstdorfSP v poletih
