Dominantni Luka Dončić, Lakersi po drami do nove zmage (VIDEO)

Košarkarji Los Angeles Lakers so v Salt Lake Cityju zabeležili 12. zmago v novi sezoni severnoameriške lige NBA. Slovenski as Luka Dončić je ob slavju proti Utah Jazz s 108:106 dosegel 33 točk, 11 skokov in osem asistenc, a s soigralci do zadnjega trepetal za zmago.

Lakers so še dobre tri minute in pol pred koncem dvoboja vodili s 105:94, nato pa se jim je v napadu ustavilo. Utah je rezal v zaostanek in si na koncu priigral celo priložnost za zmago. V zadnji sekundi pa je Keyonte George (27 točk) zgrešil trojko po dobri obrambi jezernikov.

V sprva zelo tesnem obračunu si nobena od ekip v prvem delu ni nabrala večje prednosti, domači pa so mrk gostov iz mesta angelov izkoristili v tretji četrtini. Z delnim izidom 17:3 so povedli z 78:71, Dončić in soigralci pa so odgovorili z nizom 13:1. V zadnji četrtini so nadzorovali potek dvoboja, imeli večkrat dvomestno prednost, na koncu pa zatajili v napadu. Vseeno so zdržali in vpisali 12. zmago v sezoni po 16 tekmah.

»Sploh me ne skrbi,« je Dončić na novinarski konferenci dejal o slabšem ekipnem metu iz igre na zadnjih tekmah in dodal: »Nismo igrali najbolje, a vseeno našli pot do zmage. To počnejo dobre ekipe. Ko bomo začeli zadevati, nas bo težko pokrivati.«

S tem imajo jezerniki enak izkupiček kot Denver Nuggets, ki so vsaj za mesec in pol izgubili Aarona Gordona (stegenska mišica), na vrhu zahoda pa so še naprej prvaki Oklahoma City Thunder (17-1), ki so ponoči zanesljivo ugnali Portland Trail Blazers s 122:95. Dončić je v dobrih 40 minutah na parketu dosegel 33 točk, iz igre pa zadel deset od 24 metov, od tega tri od 12 za tri točke. S črte prostih metov je zadel deset od 12 metov. Ob 11 skokih in osmih asistencah je ukradel tri žoge, a jih šest izgubil. Austin Reaves je 22 točkam dodal deset skokov, LeBron James pa je na svoji drugi tekmi po vrnitvi končal s 17 točkami in osmimi podajami. Pri Lakers je večino dvoboja manjkal Deandre Ayton, ki je prejel udarec v koleno.