  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NBA

Dominantni Luka Dončić, Lakersi po drami do nove zmage (VIDEO)

Lakers kljub 33 točkam Dončića trepetali za zmago proti Utahu.
Dončić je v dobrih 40 minutah na parketu dosegel 33 točk, iz igre pa zadel deset od 24 metov, od tega tri od 12 za tri točke. FOTO: Alex Goodlett Getty Images Via Afp
Dončić je v dobrih 40 minutah na parketu dosegel 33 točk, iz igre pa zadel deset od 24 metov, od tega tri od 12 za tri točke. FOTO: Alex Goodlett Getty Images Via Afp
STA, S. U.
 24. 11. 2025 | 07:35
 24. 11. 2025 | 07:50
2:28
A+A-

Košarkarji Los Angeles Lakers so v Salt Lake Cityju zabeležili 12. zmago v novi sezoni severnoameriške lige NBA. Slovenski as Luka Dončić je ob slavju proti Utah Jazz s 108:106 dosegel 33 točk, 11 skokov in osem asistenc, a s soigralci do zadnjega trepetal za zmago.

Lakers so še dobre tri minute in pol pred koncem dvoboja vodili s 105:94, nato pa se jim je v napadu ustavilo. Utah je rezal v zaostanek in si na koncu priigral celo priložnost za zmago. V zadnji sekundi pa je Keyonte George (27 točk) zgrešil trojko po dobri obrambi jezernikov.

V sprva zelo tesnem obračunu si nobena od ekip v prvem delu ni nabrala večje prednosti, domači pa so mrk gostov iz mesta angelov izkoristili v tretji četrtini. Z delnim izidom 17:3 so povedli z 78:71, Dončić in soigralci pa so odgovorili z nizom 13:1. V zadnji četrtini so nadzorovali potek dvoboja, imeli večkrat dvomestno prednost, na koncu pa zatajili v napadu. Vseeno so zdržali in vpisali 12. zmago v sezoni po 16 tekmah.

»Sploh me ne skrbi,« je Dončić na novinarski konferenci dejal o slabšem ekipnem metu iz igre na zadnjih tekmah in dodal: »Nismo igrali najbolje, a vseeno našli pot do zmage. To počnejo dobre ekipe. Ko bomo začeli zadevati, nas bo težko pokrivati.«

S tem imajo jezerniki enak izkupiček kot Denver Nuggets, ki so vsaj za mesec in pol izgubili Aarona Gordona (stegenska mišica), na vrhu zahoda pa so še naprej prvaki Oklahoma City Thunder (17-1), ki so ponoči zanesljivo ugnali Portland Trail Blazers s 122:95. Dončić je v dobrih 40 minutah na parketu dosegel 33 točk, iz igre pa zadel deset od 24 metov, od tega tri od 12 za tri točke. S črte prostih metov je zadel deset od 12 metov. Ob 11 skokih in osmih asistencah je ukradel tri žoge, a jih šest izgubil. Austin Reaves je 22 točkam dodal deset skokov, LeBron James pa je na svoji drugi tekmi po vrnitvi končal s 17 točkami in osmimi podajami. Pri Lakers je večino dvoboja manjkal Deandre Ayton, ki je prejel udarec v koleno.

Več iz teme

Luka DončićNBALos Angeles Lakers
ZADNJE NOVICE
09:15
Novice  |  Slovenija
ZAKON JE PADEL

Razočaranje, jeza in grožnje z novim zakonom: po referendumu v politiki završalo

Zgodovinska nuja ali politični polom?
24. 11. 2025 | 09:15
09:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PREVARE

Mariborčan nasedel obljubi o kovčku in treh milijonih evrov

Z območja PU Maribor poročajo o finančnih prevarah.
24. 11. 2025 | 09:05
09:01
Promo
Novice  |  Slovenija
DIGITALNI DENAR

Po denar prihodnosti kar na Petrol! Tako preprosto kot plačilo goriva

Na vsakem Petrolovem prodajnem mestu po Sloveniji lahko zdaj s kuponom BitIns postanete lastnik bitcoina, tudi če o kriptovalutah ne veste skoraj nič.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 09:01
08:45
Premium
Novice  |  Slovenija
PIRATSKI PRENOSI

Španci proti našim piratom: druga najbolj gledana nogometna liga na svetu v boj s črnim trgom

Če La Ligi uspe, bodo sledili tudi drugi imetniki avtorskih pravic?
Tomica Šuljić24. 11. 2025 | 08:45
08:44
Bulvar  |  Glasba in film
FILMSKI FESTIVAL

Modra čaplja velika zmagovalka 36. Liffa: nagrajeni še Ida in Pomaranča iz Jaffe

Podelili nagrade 36. mednarodnega festivala Liffe. Najboljši prvenec ali drugi film je postal Modra čaplja.
24. 11. 2025 | 08:44
08:36
Lifestyle  |  Polet
TO MORAMO NUJNO VEDETI

Kaj moramo rekreativci vedeti o srčnem utripu, preden začnemo z vadbo

Zdravje srca pri rekreativcih je pravzaprav najpomembnejše.
Janez Kušar24. 11. 2025 | 08:36

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DIGITALNI DENAR

Po denar prihodnosti kar na Petrol! Tako preprosto kot plačilo goriva

Na vsakem Petrolovem prodajnem mestu po Sloveniji lahko zdaj s kuponom BitIns postanete lastnik bitcoina, tudi če o kriptovalutah ne veste skoraj nič.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 09:01
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POHODNIŠTVO

Kako se je obnesla skandinavska legenda zimskih dni

V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
1. 11. 2025 | 14:25
Promo
Lifestyle  |  Stil
VIDEO

Se jih še spomnite? To so naj oglasi našega otroštva

Ob 80-letnici Fructala smo pogledali oglase, ki so zaznamovali generacije in v naše domove prinašali občutek domačnosti.
Promo Delo21. 11. 2025 | 11:09
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA

Kaj je Osgood-Schlatter sindrom? Simptomi in zdravljenje

Osgood-Schlatter sindrom je pogosta poškodba pri mladih športnikih. Zakaj nastane, kako jo prepoznati in zakaj je ključna ciljno usmerjena fizioterapija?
1. 11. 2025 | 09:11
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
TEDEN SLOVENSKE HRANE

Ne boste verjeli, kaj vse so potnikom delili na vlakih

Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
Promo Slovenske novice18. 11. 2025 | 10:37
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prave veščine so ključ do strateškega in učinkovitega izvoza

Podatki kažejo, da se slovenska podjetja na tuje trge še vedno podajajo naključno, brez jasnih razlogov, brez načrta in brez opredeljenih izvoznih strategij
Promo Slovenske novice21. 11. 2025 | 09:26
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Ali vaš denar dela za vas ali proti vam?

Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
Promo Slovenske novice20. 11. 2025 | 15:36
Promo
Lifestyle  |  Stil
SVEŽE

Ste se kdaj vprašali, zakaj so tako priljubljeni?

Kako so mentol, evkaliptus in vitamin C postali simbol svežine v sezoni prehladov.
Promo Delo21. 11. 2025 | 10:59
Promo
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Trije meseci življenja po vojaško (video)

V Slovenski vojski trenutno služi 6246 pripadnikov in pripadnic v stalni sestavi, 1282 pa jih uniformo z enakim ponosom nosi v rezervni sestavi. Skupaj jih je 7528. To je 7528 posameznikov, ki jih povezuje en sam cilj: služiti domovini s srcem pod uniformo.
1. 11. 2025 | 14:01
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Imate prihranke? To je novost za vas

UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

Slovensko podjetje, ki stoji za enim največjih energetskih dosežkov

RIKO uresničuje vizijo trajnostnega razvoja z naprednimi energetskimi projekti, ki združujejo visoko tehnologijo, zanesljivost in okoljsko odgovornost.
1. 11. 2025 | 08:46
Promo
Novice  |  Slovenija
TO SO STATISTIKE

Rekordna rast napadov: pogoste tarče tudi Slovenci

Digitalna trdnjava ali odprta vrata? Kaj v resnici odloča, ali bo podjetje jutri še poslovalo?
Promo Delo20. 11. 2025 | 14:36
Promo
Lifestyle  |  Stil
Avtomobilizem

Prostorski kameleon s sedmimi sedeži – Mercedes-Benz GLB

Mercedes-Benz GLB je vsestranski avtomobil, ki ponuja veliko vsega – prostora, udobja, zmogljivosti in tehnološke dovršenosti v značilnem slogu Mercedes-Benz.
Promo Slovenske novice21. 11. 2025 | 09:33
Promo
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Kako zanesljiv, napreden in odporen je slovenski elektroenergetski sistem?

Kakovost oskrbe z električno energijo je ključen dejavnik za zanesljivost delovanja in razvoja sodobne družbe.
Promo Slovenske novice19. 11. 2025 | 08:38
Promo
Novice  |  Slovenija
KRIPTOVALUTE

Do bitcoinov kar na Petrolu: varno, pregledno in brez posrednikov

Slovenija je ena redkih držav v Evropi, kjer lahko bitcoin kupite na Petrolu, kar omogoča podjetje Bitins s predplačniškimi kuponi za kriptovalute.
1. 11. 2025 | 15:09
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki