Domnu Prevcu na letalnici v Vikersundu ni uspelo priti na stopničke

Slovenski smučarski skakalec Domen Prevc (439,2 točke) je na tekmi svetovnega pokala v poletih v norveškem Vikersundu zasedel peto mesto. Zmagal je Avstrijec Stephan Embacher, ki je prevzel tudi vodstvo v skupnem seštevku poletov.

Šestindvajsetletni Prevc, ki si je že v Lahtiju pred dvema tednoma zagotovil veliki kristalni globus najboljšega v svetovnem pokalu, je imel v prvi seriji nekaj težav, drugo serijo pa je začel s tretjega mesta in nižjega naletnega mesta. Znova je imel nemalo težav v zraku in po 218,5 m dolgem poletu na koncu zasedel peto mesto. To je njegova najslabša uvrstitev na poletih to sezono. Na svetovnem prvenstvu je prepričljivo slavil naslov prvaka, nato pa je bil dvakrat najboljši tudi na letalnici na Kulmu.

Za Embacherja je bila to sploh prva zmaga v karieri v svetovnem pokalu. Za 12,3 točke je ugnal Japonca Tomofumija Naita, tretji pa je bil domačin Johann Andre Forfang z zaostankom 15,4 točke. Prevc je zaostal 19,9 točke. V skupnem seštevku poletov ima po treh od šestih tekmah Embacher zdaj 260 točk, Prevc je pri 245, medtem ko Forfang za najboljšim skakalcem zime zaostaja 105 točk.

Do točk tudi Lanišek in Zajc

Od ostalih Slovencev je Anže Lanišek (411,9) v drugo v rahlem vetru v hrbet poletel 226,5 m in pridobil eno mesto, bil je deseti. V drugi seriji je tudi Timi Zajc (380,3) z 227 m dolgim poletom s 23. napredoval na končno 20. mesto. Že v prvi seriji je bil precej prekratek za finalni skok Žak Mogel, ki je po diskvalifikaciji Japonca Ryoyuja Kobayashija zasedel 39. mesto.

V nedeljo bosta na letalnici v Vikersundu še dve posamični tekmi, ob 9.30 bodo začele ženske, ob 17.15 pa moški. Pred tem vse čakajo še kvalifikacije.