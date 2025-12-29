  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NOGOMET

Domžale v paliativni negi: drugi del nogometne sezone v 1. SNL le z devetimi klubi?

V Ljudskem vrtu takoj posladek, derbi z vodilni Celjani.
Stane Oražem je popeljal Domžale na slovenski vrh, a jih je tudi približal k bridkemu koncu. FOTO: Aleš Černivec
Stane Oražem je popeljal Domžale na slovenski vrh, a jih je tudi približal k bridkemu koncu. FOTO: Aleš Černivec
Gorazd Nejedly
 29. 12. 2025 | 12:05
3:01
A+A-

Kdo lahko reši Domžale? Mesec dni pred nadaljevanjem drugega dela nogometnega prvenstva in tekmami 19. kroga 1. SNL še ni znano, ali bodo prvoligaško sezono končali tudi Domžalčani. Bitka za preživetje dvakratnih slovenskih prvakov je Sizifovo delo, podobna, a tekmovalna misija nemogoče čaka tudi Mariborčane in Koprčane, ki upajo, da bi še lahko ogrozili šampionski pohod Celjanov proti tretjemu naslovu državnega prvaka. Drugi del sezone naj bi odprli prav Domžalčani v Ajdovščini, vrhunec pa bo štajerski derbi v Ljudskem vrtu.

Medtem ko se je nekaj klubov že vrnilo v proces treningov po komaj treh tednih premora po koncu prvega dela prvenstva, drugi pa ga bodo začeli po novem letu (Celja in Olimpija v Španiji), je domžalska kalvarija tudi velika težava za Nogometno zvezo Slovenije (NZS). Močno načenja njeno verodostojnost, a predsednik krovne organizacije Radenko Mijatović je bolj pomirljiv. »Prvenstvo je na polovici, vsi klubi bodo imeli enake zahteve, zato regularnost prvenstva ne bo ogrožena. Ne bi bilo pa dobro za slovenski nogomet, če bi klub izstopil iz lige sredi sezone,« je povedal Mijatović.

Milijonski dolgovi

1SNL, 19 krog FOTO: Gm/tt 
1SNL, 19 krog FOTO: Gm/tt 

Kakšna je domžalska realnost? Dolgovi so milijonski in niti tolažba, da za izpolnitev osnovnih licenčnih zahtev, ki bi »rumeni družini« omogočili nadaljevanje tekmovanja, ne pa tudi rešitve pred stečajem, zadostuje dober poldrugi milijon evrov, ni prijetna. Kakšna je računica predsednika domžalskega kluba Staneta Oražma, ki iz tedna v teden ponavlja, da se bo še v »naslednjih dneh« sestal z morebitnimi rešitelji, ni znano. Dolgovi namreč presegajo »licenčne zahteve«, klub je trenutno le v slabi »paliativni negi«, v najboljšem primeru bi se lahko le podaljšala do bridkega konca ob koncu sezone, če ne celo prej. In s še večjimi dolgovi. Na seznamu upnikov so tudi zastopniki igralcev in drugi »storitveni servisi«, ki ne sodijo v licenciranje in svoje upniške zahteve rešujejo v ločenih tožbah na sodiščih.

Domžalčani, ki jim nista pomagala niti dva milijona evrov od prestopa Benjamina Šeška k Manchester Unitedu, pri čemer so poltretji milijon evrov zaslužili tudi ob Šeškovi prodaji Salzburgu, so 33 dni od tekme v Ajdovščini tako rekoč v organizacijskem razsulu. Od jesenskega moštva vztraja le še 13 nogometašev, trener Tonči Žlogar ne ve, kdaj bo lahko sploh začel priprave in s koliko igralci. Hkrati ima klub od Svetovne nogometne zveze (FIFA) tudi prepoved registracije novih igralcev. Če bi jo klub želel odpraviti, bi moral plačati 65.000 evrov. Rok, do katerega naj bi Domžalčani rešili, kar se rešiti da, je 15. januar. Neuradno še teden dni več.

Več iz teme

DomžalenogometRadenko Mijatović1. SNL
ZADNJE NOVICE
12:13
Novice  |  Slovenija
SILVESTRSKA NOČ

Silvestrovanja na prostem: ljubitelji ognjemetov bodo večinoma razočarani

V številnih mestih bodo sicer najprej v novo leto z otroškim silvestrovanjem vstopili otroci.
29. 12. 2025 | 12:13
12:05
Šport  |  Tekme
NOGOMET

Domžale v paliativni negi: drugi del nogometne sezone v 1. SNL le z devetimi klubi?

V Ljudskem vrtu takoj posladek, derbi z vodilni Celjani.
Gorazd Nejedly29. 12. 2025 | 12:05
11:51
Novice  |  Slovenija
NI BILO POŠTENO?

Do ugodnosti samo tisti, ki niso bili na bolniški: posredoval je Zagovornik načela enakosti

Na zagovornika se je obrnil zaposleni, ki se mu je zdelo početje delodajalca diskriminatorno.
29. 12. 2025 | 11:51
11:40
Razno
KOLUMNA

Barbara Pešut: Od takrat v torbici vedno nosim to

Pred nekaj dnevi sem bila na Toškem čelu in počivala na klopci. Pa je name oziroma na mojo ramo, priletela bela čebela.
Barbara Pešut29. 12. 2025 | 11:40
11:34
Bulvar  |  Domači trači
VOŠČILO

Saša Lendero ganila z iskrenim zapisom: »Hvaležna sem, da ga imam« (FOTO)

Kot pravi ena naših najuspešnejših glasbenic, je težko povedati, koliko ji pomeni oče Frenk.
29. 12. 2025 | 11:34
11:16
Bulvar  |  Glasba in film
VRNIL SE JE PO TREH LETIH

Magnifico se je z geslom Naredimo božič spet velik! vrnil v Stožice (FOTO)

In jih zatresel z največjimi uspešnicami.
29. 12. 2025 | 11:16

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Pošta Slovenije oddaja prostore – ne zamudite ponudbe!

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
22. 12. 2025 | 11:35
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Zapeljite se z vlakom v čarobni december!

Ko se prižgejo praznične luči in mestna središča zasijejo v pravljični podobi, je čas za doživetja, ki ogrejejo srce in prižgejo iskrice v otroških očeh.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Pošta Slovenije oddaja prostore – ne zamudite ponudbe!

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
22. 12. 2025 | 11:35
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Zapeljite se z vlakom v čarobni december!

Ko se prižgejo praznične luči in mestna središča zasijejo v pravljični podobi, je čas za doživetja, ki ogrejejo srce in prižgejo iskrice v otroških očeh.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
23. 12. 2025 | 08:45
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Praznične večerje v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:59
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Slovenski junak prihaja s Pohorja

Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
23. 12. 2025 | 09:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-MOBILNOST

Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj«

Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
22. 12. 2025 | 14:40
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki