Domžale v paliativni negi: drugi del nogometne sezone v 1. SNL le z devetimi klubi?

Kdo lahko reši Domžale? Mesec dni pred nadaljevanjem drugega dela nogometnega prvenstva in tekmami 19. kroga 1. SNL še ni znano, ali bodo prvoligaško sezono končali tudi Domžalčani. Bitka za preživetje dvakratnih slovenskih prvakov je Sizifovo delo, podobna, a tekmovalna misija nemogoče čaka tudi Mariborčane in Koprčane, ki upajo, da bi še lahko ogrozili šampionski pohod Celjanov proti tretjemu naslovu državnega prvaka. Drugi del sezone naj bi odprli prav Domžalčani v Ajdovščini, vrhunec pa bo štajerski derbi v Ljudskem vrtu.

Medtem ko se je nekaj klubov že vrnilo v proces treningov po komaj treh tednih premora po koncu prvega dela prvenstva, drugi pa ga bodo začeli po novem letu (Celja in Olimpija v Španiji), je domžalska kalvarija tudi velika težava za Nogometno zvezo Slovenije (NZS). Močno načenja njeno verodostojnost, a predsednik krovne organizacije Radenko Mijatović je bolj pomirljiv. »Prvenstvo je na polovici, vsi klubi bodo imeli enake zahteve, zato regularnost prvenstva ne bo ogrožena. Ne bi bilo pa dobro za slovenski nogomet, če bi klub izstopil iz lige sredi sezone,« je povedal Mijatović.

Milijonski dolgovi

1SNL, 19 krog FOTO: Gm/tt

Kakšna je domžalska realnost? Dolgovi so milijonski in niti tolažba, da za izpolnitev osnovnih licenčnih zahtev, ki bi »rumeni družini« omogočili nadaljevanje tekmovanja, ne pa tudi rešitve pred stečajem, zadostuje dober poldrugi milijon evrov, ni prijetna. Kakšna je računica predsednika domžalskega kluba Staneta Oražma, ki iz tedna v teden ponavlja, da se bo še v »naslednjih dneh« sestal z morebitnimi rešitelji, ni znano. Dolgovi namreč presegajo »licenčne zahteve«, klub je trenutno le v slabi »paliativni negi«, v najboljšem primeru bi se lahko le podaljšala do bridkega konca ob koncu sezone, če ne celo prej. In s še večjimi dolgovi. Na seznamu upnikov so tudi zastopniki igralcev in drugi »storitveni servisi«, ki ne sodijo v licenciranje in svoje upniške zahteve rešujejo v ločenih tožbah na sodiščih.

Domžalčani, ki jim nista pomagala niti dva milijona evrov od prestopa Benjamina Šeška k Manchester Unitedu, pri čemer so poltretji milijon evrov zaslužili tudi ob Šeškovi prodaji Salzburgu, so 33 dni od tekme v Ajdovščini tako rekoč v organizacijskem razsulu. Od jesenskega moštva vztraja le še 13 nogometašev, trener Tonči Žlogar ne ve, kdaj bo lahko sploh začel priprave in s koliko igralci. Hkrati ima klub od Svetovne nogometne zveze (FIFA) tudi prepoved registracije novih igralcev. Če bi jo klub želel odpraviti, bi moral plačati 65.000 evrov. Rok, do katerega naj bi Domžalčani rešili, kar se rešiti da, je 15. januar. Neuradno še teden dni več.