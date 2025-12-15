  • Delo d.o.o.
NBA

Dončić in LeBron odločila dramo proti Sunsom (VIDEO)

Slovenski as je imel slab strelski večer, vseeno pa je bil prvi strelec jezernikov.
STA, S. U.
 15. 12. 2025 | 07:12
 15. 12. 2025 | 07:16
2:21
Košarkarji Los Angeles Lakers so v severnoameriški ligi NBA na gostovanju v Arizoni skorajda zapravili veliko prednost 20 točk. Jezerniki so manj kot osem minut pred koncem povedli z 99:79, na koncu pa po silovitem odgovoru Phoenixa tesno premagali domače Suns s 116:114. Prvi strelec gostov je bil Luka Dončić z 29 točkami. Dončić je 29 točkam dodal še tri skoke, šest podaj, izgubil pa je tudi šest žog. Slovenski as je imel slab strelski večer, saj je iz igre zadel le sedem od 25 poskusov, od tega le dva od 14 metov za tri točke, vseeno pa je bil prvi strelec jezernikov.

Poleg Dončića je spet blestel tudi LeBron James, ki je 3,9 sekunde pred koncem zadel dva prosta meta, skupno pa k zmagi prispeval 26 točk. Ko so si gosti priigrali 20-točkovno prednost, so se domači približali le na točko zaostanka (113:114) le 12,2 sekunde pred zadnjim piskom sirene, ko je Dillon Brooks zadel trojko. Brooks se je nato zaletel v Jamesa in si prislužil izključitev zaradi druge tehnične napake. James je zgrešil prosti met, vendar je nato nad njim prekršek storil še Devin Booker pri poskusu za tri točke. Tri sekunde pred koncem pa je James zadel dva od treh prostih metov in Lakers spet popeljal v vodstvo.

»V zadnji četrtini smo se velikokrat znašli v škripcih, ampak mislim, da je bila naša fizična pripravljenost večino tekme dobra,« je po zmagi dejal James, ki se je z Brooksom večkrat zapletel na tekmi, da sta si oba prislužila tehnično napako. »To je samo želja po zmagi, tekma,« je o tem dejal James: »To je liga NBA, fantki tu nimajo česa iskati. Oba sva se borila, a uspelo mi je, da sem se jaz zadnji smejal.«

Center gostov Deandre Ayton je proti svoji nekdanji ekipi dosegel 20 točk in 13 skokov. Ayton je prvih pet sezon v ligi NBA odigral v Phoenixu, potem ko je bil leta 2018 prvi izbor nabora NBA. Naslednja tekma Lakers čaka v četrtek, ko bodo gostovali v Utahu.

Več iz teme

NBALuka DončićLos Angeles LakersLeBron James
