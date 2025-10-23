Dončić kakor ferrari med katrcami, moštvo pa brez idej

KOŠARKA

Košarkarji moštva Los Angeles Lakers neuspešno odprli sezono. Luka Dončić je blestel s 43 točkami in dvojnim dvojčkom.

Oblečen v črn suknjič, z okrasnimi očali in mrkim pogledom je LeBron James na klopi pospremil prvo tekmo košarkarjev moštva Los Angeles Lakers v novi sezoni lige NBA in videl marsikaj, kar je njegove bolečine v hrbtu še okrepilo. Luka Dončić je zdaj nesporna številka 1 v mestu angelov, s 43 točkami in 12 skoki je razglašeno moštvo vlekel in potiskal, kolikor se je dalo, a Jezerniki niso bili kos uigranim Golden State Warriors (109:119). Pomanjkanja želje in energije jim ne gre očitati, skrbi pa pomanjkanje zamisli in rešitev v napadu, v katerem je Lukova čarovnija prepogosto edina možnost za ...