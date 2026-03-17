Slovenski košarkarski as Luka Dončić je v severnoameriški ligi NBA popeljal Los Angeles Lakers do šeste zaporedne zmage. Dončić je na gostovanju v Houstonu v boju za tretje mesto zahodne konference dosegel 36 točk, šest skokov in štiri podaje ter na prvi od dveh tekem proti raketam pomagal jezernikom do zmage s 100:92.

Ključni obračun med tretje- in četrtouvrščeno ekipo zahodne konference se je končal z zmago Lakers v zadnji minuti četrte četrtine.

Zmaga daje jezernikom (43-25) dragoceno prednost pred raketami (41-26) v boju za razvrstitev v končnici na zahodu.

Dončić je bil vnovič ključni igralec tekme

LeBron James je dodal 18 točk, Austin Reaves 15, Jabari Smith ml. pa je bil najboljši strelec Houstona z 22 točkami.

»Omejili smo jih na 92 točk, kar je za to ekipo precej impresivno. V obrambi smo opravili odlično delo,« je po tekmi dejal Dončić.

FOTO: Alex Slitz Getty Images Via Afp

»Lahko bi se bolje odrezali, igrali lepše, ampak pomembno je le to, da smo zmagali. Zdaj moramo tako nadaljevati,« je še dodal slovenski as.

Naslednja tekma jezernike čaka v sredo, ko se bodo še enkrat pomerili z raketami.