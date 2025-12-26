Dončić pobesnel, Lakersi doživeli debakel proti Houstonu (VIDEO)

Košarkarji Los Angeles Lakers so doživeli tretji poraz v nizu v severnoameriški ligi NBA. Pred domačimi gledalci so visoko klonili proti Houston Rockets s 96:119, po dveh tekmah prisilnega počitka zavoljo poškodbe mečne mišice pa se je na parket vrnil Slovenec Luka Dončić in za gostitelje dosegel 25 točk.

Ljubljančan je že v uvodnih petih minutah izgubil štiri od svojih skupno šestih žog, v nadaljevanju tekme pa ni bil posebej razpoložen. S 25 točkami je bil sicer najbolj učinkovit igralec kalifornijske zasedbe, v 33:55 minute je iz igre metal 9-17, od tega 3-8 za 3 točke, 6-9 za 2 točki ter 4-7 iz črte za proste mete. Na tekmi je zbral tudi sedem asistenc in pobral pet žog pod svojim obročem.

»Vsi moramo prispevati več in pokazati več želje, začenši pri meni. Ni možnosti, da bomo tako igrali tudi v nadaljevanju. Ne vem, kaj se mora spremeniti, a nekaj se mora. To je videti grozno,« je po tekmi dejal Dončić.

LeBron James je za jezernike dosegel 18 točk, pet podaj in dva skoka, Austin Reaves, ki je igral le v prvem polčasu, nato pa zaradi poškodbe mečne mišice ni stopil več na igrišče, pa je dodal 12 točk. Los Angeles Lakers so v dosedanjem delu dosegli 19 zmag in doživeli deset porazov ter so na petem mestu v zahodni konferenci. Naslednjo tekmo bodo igrali v noči na torek, ko bodo gostili Sacramento Kings.