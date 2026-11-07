Dončić poskrbel za čarovnijo: nasul 53 kar točk, v zadnji sekundi zadel koš s celotne dolžine igrišča (VIDEO)

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je v ligi NBA na tekmi proti Portland Trail Blazers, ki je štela tudi za pokalno tekmovanje, dosegel kar 53 točk. Dončić je Los Angeles Lakers popeljal do zmage s 124:118 in prvega mesta na zahodu. Ob tem je slovenski as zbral še po pet skokov in podaj in 28 sekund pred koncem zadel odločilni koš iz igre.

Dončić je še enajstič v karieri NBA dosegel vsaj 50 točk, četrtič v dresu jezernikov, s čimer je ekipo popeljal do četrte zaporedne zmage. Obenem se je 27-letnik pridružil Elginu Baylorju, Kobeju Bryantu in Georgeu Mikanu kot edini igralci Lakers, ki so na štirih zaporednih tekmah rednega dela sezone dosegli vsaj 40 točk. Dončić je prav tako prehitel Mikana in se povzpel na peto mesto na večni lestvici jezernikov po številu tekem z vsaj 40 točkami - in to po vsega 101 tekmi rednega dela sezone v dresu moštva iz Los Angelesa.

Austin Reaves je k zmagi dodal 25 točk, Walker Kessler pa je za Lakers, ki so se s to zmago v pokalu NBA Portlandu oddolžili za domači poraz s konca oktobra, prispeval 16 točk in 12 skokov. Gostitelji so slabo začeli dvoboj in zgrešili precej metov, tako da je uvodna četrtina pripadla Portlandu, ki so si pred prvim odmorom priigrali devet točk naskoka. Kljub nekaj zgrešenim metom je Dončić v tem delu zbral deset točk.

Tudi ob polčasu so bili v prednosti gosti, saj so domači še naprej slabo metali na koš, predvsem so grešili z razdalje. Slovenski zvezdnik je v prvem polčasu zbral že 20 točk, domače gledalce pa navdušil s potezo igre, ko je ob pisku sirene zadel s svoje polovice igrišča in znižal zaostanek na sedem točk. Šele ko se je jezernikom odprlo v napadu, uspel jim je delni niz 17:0, se je tehtnica začela prevešati na njihovo stran, v tem delu so povsem nadigrali goste in pred odločilno četrtino prišli do prednosti 12 točk.

Po izjemni predstavi v tretji četrtini je trener JJ Redick Dončiću na začetku zadnje namenil nekaj počitka, gostom pa je na krilih Damiana Lillarda in Denija Avdije uspel niz 10:0. Trener je Ljubljančana spet poslal v igro, ta pa je poskrbel, da so domači zmago obdržali doma. Avdija je dosegel 22 točk, 11 podaj in devet skokov, Lillard pa je za Blazers, ki so izgubili šele drugič v sezoni, dodal 22 točk. Jezernike zdaj čakajo štiri gostovanja, prva tri bodo proti ekipam vzhodne konference. V noči na torek po slovenskem času bodo igrali v Detroitu, nato v Atlanti in Milwaukeeju, pred vrnitvijo v domačo dvorano se bodo ustavili še v Phoenixu.