Dončić povsem v svojem svetu, poskrbel za izjemno zabijanje (VIDEO)

Za slovenskim košarkarjem Luko Dončićem je nova izjemna predstava v severnoameriški ligi NBA. Ljubljančan je dosegel 38 točk, Los Angeles Lakers pa so v gosteh premagali Charlotte Hornets s 121:111. To je bila osma zmaga jezernikov v novi sezoni, šesta na zadnjih sedmih tekmah. Jezerniki so četrta najboljša ekipa v razvrstitvi zahodne konference.

Dončić je ekipi iz Kalifornije pomagal s še šestimi skoki in sedmimi asistencami in ukradeno žogo, vsega skupaj je odigral 38 minut. Rui Hachimura je v ključni tretji četrtini dosegel 13 od 21 točk, Lakers pa so odločilno razliko naredili v drugem polčasu. Austin Reaves je za Lakerse, ki so zmagali na šestih od zadnjih sedmih tekem, dodal 24 točk.

Miles Bridges je dosegel 34 točk s sedmimi trojkami, novinec Kon Knueppel pa se je spogledoval s svojim prvim trojnim dvojčkom v karieri, preden je za Hornets dosegel 19 točk, 10 skokov in devet podaj. Ekipa Charlotte je bila brez svojih najboljših dveh strelcev, LaMela Balla in Brandona Millerja.

Lakersi so tesno tekmo prelomili z izjemno predstavo z 31:15 v tretji četrtini, ko je Hachimura dosegel tri trojke, Charlotte pa nikakor ni mogla onemogočiti Dončića, petkratnega udeleženca tekme vseh zvezd lige NBA. Dončić je navdušil občinstvo s petimi trojkami in nekaj bleščečimi podajami. Bil je povsem v svojem svetu, med drugim je poskrbel za izjemno zabijanje, ko je z obema rokama obvisel na obroču. Charlotte je prednost zmanjšala na osem točk štiri minute in pol pred koncem, ko sta Bridges in Knueppel zadela, toda Dončić je zadel po prodoru po desni strani igrišča in izsilil prekršek za zaključek igre za tri točke. Marcus Smart je dve minuti in pol pred koncem dodal še trojko in Lakersom zagotovil vodstvo s 14 točkami. Lakers so povsem utišali Hornets v tretji četrtini, ko je domačim zmanjkalo odgovorov v napadu, medtem ko so se trudili ustaviti Dončića v doseganju točk.

Lakers in Dončića naslednja tekma čaka v četrtek z začetkom ob 03.30 po slovenskem času, ko bodo igrali v gosteh pri vodilni ekipi zahoda Oklahoma City Thunder.