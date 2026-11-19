Košarkarji Los Angeles Lakers so v severnoameriški ligi NBA doma izgubili proti Utah Jazz s 97:109 in končali niz devetih zaporednih zmag. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je v 36 minutah in 53 sekundah dosegel 29 točk, pet skokov in sedem asistenc ter končal serijo 11 tekem z najmanj 30 doseženimi točkami.

Utah je večer prej dosegel šele drugo zmago v sezoni, potem ko je v gosteh premagal Los Angeles Clippers s 132:107. Proti Lakers je bil najučinkovitejši Keyonte George s 30 točkami in desetimi asistencami, Ace Bailey pa je dodal 19 točk.

Luka Dončić je v drugi polovici tekme prejel tehnično napako. FOTO: Jayne Kamin-oncea Imagn Images Via Reuters Connect

Igralci Lakers so prav tako igrali drugo tekmo v dveh večerih. Proti Charlotte Hornets so se po zaostanku za 18 točk vrnili v igro in po podaljšku slavili s 118:114. Tokrat so bili precej manj učinkoviti, saj so iz igre zadeli le 38,2 odstotka metov, kar je njihov najslabši izkupiček v sezoni. Pred tem so bili najboljša napadalna ekipa lige.

Dončić je zadel le dve trojki iz 12 poskusov in izgubil devet žog. Quentin Grimes, ki je dan prej s 47 točkami dosegel strelski rekord kariere in jezernikom pomagal do preobrata proti Charlottu, je tokrat prispeval 20 točk.