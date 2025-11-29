Dončić razbil nekdanji klub in popeljal Lakerse v četrtfinale (VIDEO)

Luka Dončić je s 35 točkami, 11 podajami in petimi skoki vodil Los Angeles Lakers do zmage proti svoji nekdanji ekipi Dallas Mavericks s 129:119. Lakers so se že uvrstili v četrtfinale pokala med sezono severnoameriške košarkarske lige NBA v zahodni skupini B s štirimi zmagami in brez poraza.

Dončić, Austin Reaves (38 točk, 8 skokov, 3 podaje) in LeBron James (13 točk, 7 podaj, 5 skokov) so ponovno igrali skupaj po Jamesovi vrnitvi po težavah z išiasom.

»Bila je odlična tekma za vse tri fante,« je dejal trener Lakers JJ Redick. »Luka se je zgodaj zagnal in se uveljavil. LeBron in AR sta ostala potrpežljiva, bila sta zelo učinkovita v prvem polčasu v tistih napadih, ki jih je vodil Luka, saj sta vedela, da se bodo morali prilagoditi.« James, štirikratni MVP v svoji 23. sezoni, pa je dodal: »Luka se je zgodaj zagnal. Nekako smo določili ton igre, kako bo v napadu, potem pa smo preprosto sledili temu ritmu.«