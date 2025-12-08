Dončić se je vrnil po rojstvu druge hčerke in s trojnim dvojčkom Lakerse popeljal do zmage (VIDEO)

Slovenski košarkarski as Luka Dončić se je po obisku domovine in rojstvu druge hčerke Olivie vrnil v postavo Los Angeles Lakers. Ti so v ligi NBA gostovali pri Philadelphia 76ers in zmagali s 112:108, Dončić pa je dosegel trojni dvojček: 31 točk, 15 skokov in 11 podaj.

Dončić, ki je izpustil dve tekmi zaradi obiska Slovenije, se je vrnil v moštvo in s trojnim dvojčkom takoj pokazal, zakaj je prvi strelec lige NBA. Trojnemu dvojčku je dodal še dve blokadi. V Philadelphii se je izkazal tudi LeBron James, ki je 12 od svojih 29 točk dosegel v zadnji četrtini. Poleg tega je prvi zvezdnik lige, ki bo konec meseca dopolnil 41 let, dosegel trojko in odločilni koš za prednost gostov +5 le 27,4 sekunde pred iztekom igralnega časa, potem ko so domači košarkarji izid poravnali na 105. točki.

Dončić je nato dodal par prostih metov, James pa je tri sekunde pred koncem ukradel žogo in zapečatil zmago. James, ki je zaradi išiasa izpustil prvih 14 tekem sezone, je dejal, da se je počutil sveže na večer, ko je vedel, da bo Dončić čutil posledice dolge poti, Austin Reaves pa bo utrujen, saj je v odsotnosti Slovenca prevzel glavno breme na zadnjih tekmah.