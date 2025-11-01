Dončić se je na spektakularen način vrnil po poškodbi (VIDEO)

Slovenski zvezdnik Luka Dončić je po treh tekmah odsotnosti zaradi poškodbe dosegel 44 točk, 12 skokov in šest podaj za Los Angeles Lakers, ki so v severnoameriški košarkarski ligi NBA na gostovanju premagali Memphis Grizzliese s 117:112.

Lakers so še naprej igrajo brez LeBrona Jamesa, ki se bori z išiasom desne roke. Toda Dončić, ki je prejšnje tri tekme izpustil zaradi zvina prsta na levi roki in udarnine spodnjega dela leve noge, se je vrnil v začetno postavo.

To je bila njegova enajsta zaporedna tekma, na kateri je proti Grizzlies dosegel vsaj 25 točk. Austin Reaves je za zmago gostov dodal 21 točk, Jake LaRavia pa 13. Jock Landale in Jaylen Wells sta za domače dosegla po 16 točk, Jaren Jackson Jr. pa je končal s 15 točkami. Ja Morant je zbral le osem točk, saj je zadel le tri od 14 metov iz igre, ter imel sedem podaj.

Dončićeva ekipa je dobila uvodno četrtino, Memphis pa je v drugi prevzel vodstvo. Ustvaril je dvomestno prednost in dosegel skupaj v tem delu igre kar 42 točk, vključno z delnim izidom 27:4 v zadnjih minutah polčasa za vodstvo z 69:55. Gostje so se v tretji četrtini odzvali. Že v prvih sedmih minutah so izničili zaostanek na krilih Dončića, ki je imel v četrtini 16 točk. To je nato privedlo do izmenjav vodstva moštev, preden so se v zadnji četrtini gostje dokončno oddaljili.

Lakers bodo v noči na ponedeljek po slovenskem času na naslednji tekmi gostili Miami Heat.