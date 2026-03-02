  • Delo d.o.o.
NBA

Dončić se je poklonil Đokoviću: »Se vidiva po tem. To, da je bil tukaj in me gledal v živo …« (VIDEO)

Jezerniki z Dončićem prepričljivi proti Sacramentu.
Luka Dončić. FOTO: Ronald Martinez Getty Images Via Afp
Luka Dončić. FOTO: Ronald Martinez Getty Images Via Afp
STA, S. U.
 2. 3. 2026 | 07:55
 2. 3. 2026 | 08:05
2:23
Košarkarji Los Angeles Lakers so v severnoameriški ligi NBA zanesljivo premagali Sacramento Kings s 128:104. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je v dobrih 29 minutah na parketu dosegel 28 točk.

ezerniki so udarno začeli in prvo četrtino dobili za 18 točk. Tudi v nadaljevanju niso preveč popuščali in najslabšo ekipo lige vseskozi držali na varni razdalji najmanj desetih točk. V zadnji četrtini je bila njihova najvišja prednost 29 točk. Trener moštva iz Los Angeles JJ Redick je lahko porazdelil minutažo med večino igralcev v rotaciji, najboljši pa so s tem dobili nekaj več počitka.

Dončić je na parketu prebil 29:13 minute, v tem času pa dosegel 28 točk (10/16 iz igre, 4/8 za tri), devet asistenc in pet skokov. V statistiko je vpisal še po eno ukradeno in eno izgubljeno žogo ter eno blokado. V prvi četrtini je dosegel 12 točk in pet asistenc. Pri jezernikih je 24 točk dodal LeBron James, ki je bil sprva vprašljiv za današnji obračun. Še trije člani vijoličasto-zlate zasedbe so dosegli več kot deset točk. Pri kraljih iz Sacramenta je Nique Clifford dosegel 26 točk.

Pred tekmo je slovenski košarkarski as srečal tudi srbskega teniškega asa Novaka Đokovića: »Zame je največji vseh časov. Da je tu in me gleda, je res neverjetno. Nekaj besed sva že spregovorila, tudi kasneje se bova srečala in res sem navdušen, da je tukaj.«

Lakers (36-24) so se na lestvici zahodne konference z drugo zaporedno zmago nekoliko odlepili od sedmega Phoenixa (34-26), še naprej pa v lovu na čim boljše izhodišče za končnico gledajo v hrbet Houstonu (37-22), Minnesoti (38-23) in Denverju (37-24), ki so razporejeni od tretjega do petega mesta. Na vrhu zahoda je Oklahoma s 47 zmagami in 15 porazi, sledi San Antonio z razmerjem 43-17. Naslednjič bodo Dončić in soigralci na delu v noči s torka na sredo, ko bodo gostili še eno odpisano zasedbo, in sicer New Orleans Pelicans (19-43).

 

