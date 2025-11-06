Dončić slavil, a za las ob trojni dvojček

Košarkarji Los Angeles Lakers so dosegli sedmo zmago v severnoameriški ligi NBA. Pred domačimi gledalci so premagali San Antonio Spurs s 118:116, slovenski zvezdnik Luka Dončić pa je za zmago kalifornijske ekipe prispeval 35 točk, 13 podaj in devet skokov.

Poleg 26-letnega Ljubljančana, ki so ga malenkosti ločile do 84. trojnega dvojčka v najmočnejši košarkarski ligi na svetu, se je izkazal tudi center Deandre Ayton z 22 točkami in desetimi skoki.

Pri teksaški zasedbi je bil najbolj učinkovit 224 cm visoki gibljivi francoski center Victor Wembanyama z 19 točkami in osmimi skoki.

Ekipa iz Los Angelesa bo naslednjo tekmo igrala v noči na ponedeljek, ko bo gostovala v Atlanti.