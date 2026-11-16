Dončić šokiral trenerje, vsi so onemeli: sredi minute odmora strokovnemu štabu iz rok vzel tablo (VIDEO)

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je v severnoameriški ligi NBA na gostovanju pri Phoenix Suns dosegel 43 točk in popeljal Los Angeles Lakers do zmage s 131:123. To je bila za jezernike, ki so tudi tokrat igrali brez poškodovanega Austina Reavesa, že osma zaporedna zmaga.

Dončić je na gostovanju v Arizoni že sedmič v sezoni dosegel vsaj 40 točk. Slovenski as, ki v povprečju dosega 39 točk na tekmo, je na poti do 43 točk zadel tudi pet trojk in prispeval devet podaj, njegova ekipa pa je vodila od začetka do konca srečanja.

Zdelo se je, da so Lakers na poti do prepričljive zmage, saj so si proti koncu tretje četrtine priigrali kar 31 točk prednosti. V zadnji pa so doživeli šok, saj je Phoenix zmanjšal zaostanek na vsega pet točk in resno ogrozil zmago gostov. Čeprav so v zadnjem delu igre prejeli 43 točk, sami pa jih dosegli le 27, je jezernikom uspelo odbiti nalet tekmeca in v zahodni konferenci zabeležiti 12. zmago ob le dveh porazih. Dodajmo še, ko so Sonca zaostanek zmanjšala na manj kot deset točk, so kamere ujele Dončića, kako je med minuto odmora članom strokovnega štaba preprosto vzel trenersko tablo iz rok in soigralcem sam razložil načrt za naslednji napad. Čeprav so bili člani strokovnega štaba nad potezo slovenskega košarkarja vidno presenečeni, se je na koncu vse dobro izteklo.

»V zadnji četrtini smo postali nekoliko malomarni, zato moramo na tem nujno delati,« je po tekmi dejal Dončić in dodal: »Vem, da smo nanizali osem zmag, a v tem pogledu enostavno moramo biti boljši.«

Ker je pri gostih zaradi poškodbe manjkal Reaves, je Dončiću pri doseganju točk pomagal Quentin Grimes, ki je zadel pet trojk in tekmo končal z 22 točkami. Collin Sexton je s klopi k zmagi dodal 16 točk, Walker Kessler pa je vpisal dvojni dvojček s 14 točkami in 12 skoki. Naslednja tekma jezernike čaka v torek, ko bodo gostili Charlotte.