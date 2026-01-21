Košarkarji Los Angeles Lakers so v severnoameriški ligi NBA v gosteh premagali Denver s 115:107. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je za kalifornijsko ekipo v 35:26 minute dosegel trojni dvojček, na koncu je zbral 38 točk, 13 skokov in deset podaj.

Kalifornijska ekipa je z dobro predstavo v drugi polovici tekme strla odpor zasedbe iz Kolorada, ko je povsem zagospodarila na igrišču ter izkoristila pomanjkanje visokih igralcev v domači ekipi, ki še vedno igra brez poškodovanega prvega zvezdnika Nikole Jokića.

Košarkarji Los Angeles Lakers bodo naslednjo tekmo igrali v noči na petek, ko se bodo v gosteh pomerili z mestnimi tekmeci Los Angeles Clippers. FOTO: Isaiah J. Downing Imagn Images Via Reuters Connect

Jezerniki so drugi polčas dobili z 58:36, predvsem pa so prevladovali pod obročema, saj so pobrali kar 51 žog, gostitelji pa 20 manj.

Poleg Dončića, ki je dosegel 87. trojni dvojček v najmočnejši košarkarski ligi na svetu, je blestel tudi neuničljivi LeBron James.

Enainštiridesetletni veteran je k zmagi prispeval 19 točk, devet skokov in osem podaj, medtem ko je bil pri gostiteljih najbolj učinkovit Jamal Murray z 28 točkami in 11 podajami.

