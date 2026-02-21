Dončić je nazaj, spet čaral! Namigovanja o ljubezenski krizi mu očitno niso prišla do živega ... (FOTO in VIDEO)

  • Delo d.o.o.
NBA

STA, M. U.
 21. 2. 2026 | 07:13
 21. 2. 2026 | 07:50
2:22
Košarkarji Los Angeles Lakers so se po premoru zaradi tekme zvezd All-Star vrnili na parket in v ligi NBA na mestnem derbiju s 125:122 premagali Clippers. Slovenski as Luka Dončić je v zadnjih petih minutah razburljive tekme dosegel 12 točk, tekmo pa je končal z 38 točkami, šestimi skoki in 11 podajami, ukradel je tudi tri žoge.

Jezerniki so na četrtem in obenem zadnjem medsebojnem dvoboju rednega dela sezone po napeti končnici slavili zmago in izenačili razmerje moči v mestu na 2:2.

»Lepo je, da smo spet igrali vsi trije. Moramo iti iz tekme v tekmo« 

Po dolgem času je za Lakers zaigrala popolna zvezdniška zasedba. Dončić, LeBron James in Austin Reaves so skupaj igrali šele enajstič na 55 tekmah to sezono. »Lepo je, da smo spet igrali vsi trije. Končno smo zdravi, zdaj pa moramo najti način, da izkoristimo svoj potencial. Moramo iti iz tekme v tekmo,« je po zmagi povedal Dončić.

Prvi strelec lige Dončić, ki je pred tem izpustil štiri tekme zaradi poškodbe, na tekmi zvezd pa odigral le pet minut in dosegel dve točki, je tudi tokrat blestel z 38 točkami, od tega je zadel osem trojk.

Reaves je k zmagi dodal 29 točk, James pa 13 točk in 11 podaj.

Pri Clippers je bil z 31 točkami prvi strelec Kawhi Leonard, ki pa je moral dobrih pet minut pred koncem iz igre zaradi poškodbe gležnja.

FOTO: Luiza Moraes Getty Images Via Afp
FOTO: Luiza Moraes Getty Images Via Afp
FOTO: Kirby Lee Imagn Images Via Reuters Connect
FOTO: Kirby Lee Imagn Images Via Reuters Connect
FOTO: Luiza Moraes Getty Images Via Afp
FOTO: Luiza Moraes Getty Images Via Afp

Kljub zdravstvenim težavam zadnje tedne v taboru jezernikov pa so ti po 34. zmagi v sezoni na petem mestu v zahodni konferenci, mesto pred Minnesota Timberwolves. Naslednja tekma jih čaka v nedeljo, ko bodo doma gostili Boston.

Volkovi pa so tokrat Dallasu podelili deseti zaporedni poraz s 122:111, potem ko je Anthony Edwards dosegel 40 točk.

