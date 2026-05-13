Dončić v novo sezono vstopa spremenjen: stroga dieta in poletje brez bolečin

Brez »podaljška« in novega poleta proti Oklahomi se je končala sezona Los Angeles Lakers. Brez razočaranja in tudi brez presenečenja, čeprav sta imela LeBron James in Austin Reaves sijajni priložnosti za častno zmago. Aktualni prvaki zanesljivo korakajo proti finalu lige NBA, pred Luko Dončićem pa je dolgo poletje, v katerem lahko naredi še nekaj korakov in se utrdi na vrhu košarkarske piramide. Kljub grenkemu priokusu zaradi poškodbe slovenskega zvezdnika si za doseženo v sezoni Luka in soigralci zaslužijo visoko oceno.

V profesionalnem športu velja preprosta računica: eno moštvo se na koncu sezone veseli zmage, preostala se na odmor odpravljajo z grenkim priokusom in statusom poraženca. Ob koncu lanskega poletja je bilo v pisarnah Los Angeles Lakers burno, James se ni trudil skriti zadovoljstva zaradi dolgoročnega načrtovanja moštva okrog Dončića, sezona je bila odpisana kot tranzicijska še pred prvim skokom za žogo v rednem delu.

»Ponosen sem na soigralce, čeprav se sezona ni končala tako, kot bi si želeli. Zadnji mesec rednega dela je bil za nas izvrsten, igrati z LeBronom in Austinom je bilo zelo zabavno, vsem smo pokazali, da ima to moštvo šampionski potencial. Zelo dobro se razumemo, kemija v moštvu je prava in na tem bomo gradili,« je ob zadnjem druženju z mediji, preden se umakne stran od soja žarometov, ocenil Dončić.

53 tekem so košarkarji Los Angeles Lakers dobili v rednem delu sezone.

Odlične predstave in 15 marčevskih zmag ob le dveh porazih so Jezernikom pokazale pot. Dokazali so, da so tudi z Dončićem, ki je pogosto tarča kritik zaradi igre v obrambi, imeti eno od 10 najboljših obramb v ligi, v napadu so bili tik pod vrhom. Ključna je bila prilagoditev Jamesa, ki je stopil v čevlje tretjega zvezdnika, Reaves nosi več odgovornosti odgovornosti, Dončić pa ključe do igre v napadu. In zaupanje vrnil z obrestmi, s povprečjem 37,5 točke, 8 skokov in 7,4 asistenc na tekmo je bil marca najboljši košarkar v ligi, velika kalifornijska trojka je na tekmo dosegala skoraj 80 točk.

Bili so blizu, proti Houstonu je J. J. Redick dočakal prvo zmago v seriji končnice v trenerski karieri, Oklahoma pa je pokazala, da še ni na ravni Dallasa iz sezone 2023/24, ki je kot zadnji ustavil Shaija Gilgeous-Alexandra in soigralce v končnici. Pred dvema letoma je Dončić proti Oklahomi odigral nekaj najboljših partij kariere, ob sebi pa je imel moštvo, zgrajeno povsem po njegovem okusu.

Po podrobni analizi uspehov in neuspehov sezone 2025/26 bo čas tudi za nekaj odmora. Načeta stegenska mišica naj ne bi ovirala priprav na novo sezono, Luka pri normalnih gibih ne čuti več bolečin, v zadnjih tednih je znova pristopil k rigoroznemu režimu prehrane, s katerim je lani poleti stopil na pot k močnejšemu in bolj vzdržljivemu telesu. »Počutim se dobro, uživam v Los Angelesu in življenju v Kaliforniji, všeč mi je, da nosim dres LA Lakers. Zadovoljen sem,« je povedal pred polletnim obdobjem v znamenju družine in treninga.