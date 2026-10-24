Dončić zadel najbolj nor koš v karieri, žogo je poslal skozi obroč kar z druge strani igrišča (VIDEO)

Košarkarji moštva Los Angeles Lakers so dobili tudi drugo letošnjo tekmo v ligi NBA in v mestnem derbiju premagali LA Clippers s 125:117. Luka Dončić je k zmagi prispeval 23 točk, 6 skokov in 7 podaj, izgubil pa tudi zanj neverjetnih 11 žog.

V uvodni četrtini so večji del vodili Lakers, pa čeprav se je prvemu zvezdniku ekipe Dončiću močno tresla roka. Prvi koš je dosegel v protinapadu v osmi minuti, ko mu je lepo podal Sandro Mamukelashvili, zadel pa je vsega dva od desetih metov iz igre. Končnica prvega dela je pokazala, da bodo Clippers, pri katerih je manjkala vrsta zvezdnikov, še kako nevarni. Po zaostanku z 20:24 so gostje namreč naredili delni izid 11:3 in dobili prvi del, v drugem pa potem, ko se je razigral nekdanji jezernik Brook Lopez, skupaj je dosegel 22 točk, celo ušli na 33:44. A Clippers serije niso nadaljevali in domači so z delnim izidom 16:4 prišli do vnovičnega vodstva. Napis 64:64 na semaforju ob menjavi strani, za tega je s košem in zadetim prostim mestom poskrbel prav Dončić, pa je gledalcem napovedal zanimiv drugi del.

Ob nemirni roki slovenskega zvezdnika je odgovornost tokrat nase prevzel Austin Reaves, ki je skupaj dosegel 28 točk in devet podaj, s čimer so Lakers ušli na 91:77, za zadnji del pa imeli 13 točk naskoka. Lakers so trdno držali prednost vse do izida 119:105, na krilih Dariusa Garlanda, ki je skupaj dosegel 26 točk, pa so se tekmeci tri minute in pol pred koncem približali na šest točk zaostanka. A grožnja je bila kratkega daha. Reaves in Walker Kessler, ki je tekmo končal z 22 točkami, sta hitro spet poskrbela za dvomestno razliko in mirno končnico.

Med ogrevanjem v dvorani Crypto.com Arena je Dončić z zadnje črte igrišča vrgel žogo proti košu na nasprotni strani, oddaljenemu približno 28,6 metra. Žoga je končala v košu, posnetek izjemnega meta pa je objavila liga NBA.

Časa za počitek ne bo, saj sledi dolgo potovanje. Ekipo Los Angelesa že v nedeljo ob 22. uri po slovenskem času čaka prvo gostovanje v novi sezono, ko se bodo Dončić in druščina predstavili v Salt Lake Cityju proti Utahu.